ET de Varginha, 30 anos: série da TV Alterosa revela novidades sobre o caso

A TV Alterosa/SBT publica a partir de segunda-feira (19) uma série de reportagens especiais em cinco episódios sobre os 30 anos do ET de Varginha, e revela novidades sobre o evento ufológico mais famoso do Brasil.

A equipe da TV Alterosa no Sul de Minas e o Estado de Minas foram os primeiros veículos nacionais de imprensa a publicarem o relato das três jovens que disseram ter avistado um extraterrestre em 20 de janeiro de 1996.

As reportagens da TV Alterosa/SBT de Varginha reconstroem o cenário da época para mostrar como era o município, que começava a se destacar como um grande centro logístico no Sul de Minas, e como era a rotina dos brasileiros em janeiro de 1996: internet discada chegando às casas, Windows 95 mudando a rotina de trabalho e Túlio Maravilha dando o Campeonato Brasileiro ao Botafogo.

Como foi o caso do ET de Varginha?

Em 20 de janeiro de 1996, duas adolescentes e uma jovem de 22 anos disseram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio do Bairro Jardim Andere, em Varginha, cidade do Sul de Minas.

O repórter-cinematográfico Vinício Cunha, que trabalhava na TV Alterosa, foi o primeiro a fazer o retrato falado da criatura, a partir das descrições feitas pelas testemunhas à polícia. São dele os desenhos que popularizaram a imagem do ser misterioso.

A reportagem abaixo, exibida pela TV Alterosa/SBT em 1º de fevereiro de 1996, foi a primeira reportagem de TV do país sobre o caso do ET de Varginha. O Estado de Minas resgatou e digitalizou o conteúdo original, feito na época pela repórter Cláudia Tavares.