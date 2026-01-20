Assine
PERSONAGEM MISTERIOSO

Artista transforma ET de Varginha em versão lúdica

No Memorial do ET, na cidade do Sul de Minas, moradores e turistas apreciam diferentes estátuas do extraterrestre que teria passado por lá há 30 anos

Laura Scardua
Mannu Meg
Alexandre Guzanshe
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Mannu Meg
Repórter
Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Alexandre Guzanshe
Repórter
Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de
20/01/2026 02:00

como se estivesse em casa e em pose descontraída, o et aparece segurando o mapa de Minas Gerais
como se estivesse em casa e em pose descontraída, o et aparece segurando o mapa de Minas Gerais crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Olhos vermelhos, pele marrom brilhante e três chifres na cabeça. Foi dessa maneira que o suposto ser extraterrestre visto em Varginha, no Sul de Minas, em 20 de janeiro de 1996, foi descrito. Atualmente, 30 anos depois, a cidade continua associada ao ET, mas ele tem sofrido uma transformação para se tornar mais atrativo. Com pele verde e sorriso no rosto, a criatura foi de assustadora para carismática.

“A gente tinha a intenção de fazer alguma coisa mais lúdica com relação ao ET porque quando as crianças viam o ET ‘de verdade’ elas se assustavam”, explica o artista plástico Gleiber Piva. Ele está por trás de algumas das estátuas espalhadas pelo Memorial do ET, espaço que reúne referências, documentos do caso e cenários para fotos.

As esculturas de Gleiber são em verde vibrante e têm feições simpáticas. Os ETs também vestem macacões coloridos no estilo espacial, com um ‘V’ de Varginha no cinto, o que acentua o tom lúdico das peças. Além disso, cada um dos seres foi caracterizado de uma maneira. Um dos extraterrestres recebeu uma roupa cor-de-rosa, lábios em formato de beijo e até um celular. Outra estátua foi feita com um grande sorriso.

O público infantil aprovou a transformação. No memorial, a criançada escolhe o alienígena preferido para posar ao lado e tirar fotos. “A melhor coisa do mundo é quando chega uma criança de dois anos e abraça um ET desses”, afirma Gleiber.


TRANSPORTE E REFERÊNCIAS


O artista também conta que as obras foram pensadas para serem transportadas de um lugar para o outro, para que o personagem possa circular por toda a cidade. “Elas foram feitas de isopor e são revestidas ou de fibra de vidro ou resina de poliuretano, então elas são bem leves”, explica.

Gleiber também uniu o caso que tornou Varginha nacionalmente e mundialmente conhecida com outra grande referência da cidade mineira: a cafeicultura. “A parte de cima são grãos de café. O verde e o vermelho também (foram usados) para harmonizar dentro das cores das folhas e do grão de café amadurecendo”, explica Gleiber. Um dos ETs também foi feito segurando uma xícara de café.

O grão é um dos principais produtos comercializados internacionalmente por Varginha, que foi o principal município exportador de Minas Gerais em 2025, de acordo com a Fundação João Pinheiro.


NO CENTRO

A versão carismática do ET também está no Centro da cidade, na Praça Marechal Floriano, conhecida como Praça da Nave. A estátua é um dos principais pontos de visita dos turistas, especialmente daqueles que passam por Varginha e querem fazer apenas uma parada rápida para tirar fotos.

Nomeado “ETzinho”, ele é verde vibrante, dá uma piscadela e carrega um mapa de Minas Gerais. O personagem foi criado por Paulo Antônio de Carvalho e esculpido por Michele Vanzetti. Ao lado do extraterrestre, há também a caixa d’água em formato de nave espacial.

Graffitis com temática intergaláctica também complementam o cenário. Feito pela artista Werneck, o mural reúne referências e elementos característicos de Minas Gerais, como o pão de queijo e o cafezinho, e tem cores vibrantes.

A poucos metros da Praça da Nave, na Praça Getúlio Vargas, também há duas estátuas de ET. No entanto, elas são mais fidedignas à criatura descrita pelas meninas Kátia Andrade Xavier, Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva, com pele marrom e oleosa, corpo magricelo e olhos vermelhos.

o artista plástico gleiber piva posa ao lado de uma das esculturas do visitante misterioso
o artista plástico gleiber piva posa ao lado de uma das esculturas do visitante misterioso Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press


PARA CONQUISTAR


Três décadas depois do evento emblemático, Varginha quer assumir com orgulho o título de “Cidade do ET”, conforme contou Rosana Carvalho, secretária de turismo e comércio. A transformação no visual do extraterrestre é apenas uma das estratégias para conquistar o público.

Entre os planos da prefeitura para melhorar o turismo ufológico na cidade está a transformação do terreno baldio em que a criatura teria sido avistada. Localizada na Rua Dr. Benevenuto Braz Vieira, no Bairro Vila Andere, a área foi adquirida pelo Executivo municipal por meio de uma permuta, em setembro do ano passado. Atualmente, o terreno continua baldio.

TRINTA ANOS DEPOIS


Em 20 de janeiro de 1996, um evento mudou a história de Varginha. Na época com pouco mais de 100 mil habitantes, a cidade ficou conhecida, nacionalmente e mundialmente, como o local em que três jovens diziam ter avistado um ser extraterrestre. Atualmente, 30 anos depois, o caso segue sendo discutido e, para alguns, continua um grande mistério.

