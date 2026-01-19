MG: Mulher foge de companheiro armado por milharal até conseguir ajuda

Um jovem de 25 anos foi preso depois de ameaçar com uma faca e uma carabina a companheira, também de 25 anos, na zona rural de Patos de Minas (MG), na Região do Triângulo, na noite de domingo (18/1). Ele perseguiu a jovem por um milharal e também ameaçou matar quem a ajudasse.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta de que o casal, que se relacionava e morava junto há cerca de cinco meses, ingeriu bebidas alcóolicas e se envolveu em uma briga por motivo fútil. A vítima tentou ligar para uma irmã para pedir ajuda e sair da casa, mas o companheiro começou a ameaçá-la com uma faca no pescoço.

A vítima conseguiu se desvencilhar e sair da casa com a filha de 3 anos. Ela correu por uma lavoura de milho até conseguir ajuda em uma casa onde foram abrigadas por um homem de 43 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local ainda com a faca em mãos e seguiu ameaçando a vítima. O dono da propriedade mandou que ele saísse do local, mas ele retornou armado com uma carabina e continuou ameaçando a jovem de morte, dizendo que mataria também qualquer pessoa que tentasse intervir.

Neste momento, o morador e um funcionário da fazenda entraram em luta corporal com o homem, desarmaram-no e chamaram a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem recebeu voz de prisão por violência doméstica, e foi encaminhado para atendimento médico. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, com a arma e duas munições que foram apreendidas.

