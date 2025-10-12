Galeria
Steven Spielberg escolhe os melhores atores da história
-
Nascido em 18 de dezembro de 1946, em Cincinnati, Ohio, ele começou sua carreira no cinema ainda jovem e rapidamente se destacou como um dos diretores mais talentosos e bem-sucedidos de Hollywood. Foto: Divulgação/Amblin
-
Seu trabalho inclui sucessos de bilheteria, como Indiana Jones, Jurassic Park , A.I. - Inteligência Artificial e Minority Report - A Nova Lei. Foto: Divulgação/Warner Bros
-
Sua jornada conta com as maiores estrelas do cinema mundial, como Tom Hanks e Harrison Ford. Este encarnou Indiana Jones, sucesso absoluto de Spielberg. Mas, para ele, os maiores da história são atores da Era de Ouro, verdadeiras lendas. Confira. Foto: Divulgação/Paramount
-
1. Spencer Tracy- Nascido em 5/4/1900, vencedor de dois Oscars, ficou famoso por sua versatilidade e atuações autênticas em filmes como Adivinhe Quem Vem para Jantar e O Velho e o Mar. . Foto: Metro-Goldwyn-MayeR - Wikimédia Commons
-
-
Ele foi pioneiro no estilo de interpretação naturalista (sem artifícios teatrais, mais próxima da realidade), sendo considerado um dos maiores atores da Era de Ouro de Hollywood. Foto: Divulgação
-
Atuou em clássicos como A Costela de Adão (1949), O Vento Será Tua Herança (1960), Adivinhe Quem Vem para Jantar (1967). Morreu aos 67 anos, três semanas após o fim das gravações deste último filme, em junho de 1967. Ele teve um relacionamento duradouro com Katharine Hepburn que nunca foi assumido publicamente. Foto: Divulgação
-
2.Henry Fonda- Nascido em 16 de maio de 1905, cativou o público com suas performances marcantes. Renomado por suas atuações em clássicos como 12 Homens e uma Sentença e As Vinhas da Ira. Foto: Domínio público
-
-
Conhecido por sua presença calma e moralidade nos papéis, Fonda deixou um legado de personagens éticos e heroicos no cinema americano. Foto: reprodução movie pal.tripod.com
-
Ganhou o seu único Oscar aos 76 anos, por Num Lago Dourado (1981). Essa também foi sua última atuação nas telas. Ele é pai de Jane Fonda, com quem contracenou em Num Lago Dourado (1981), e Peter Fonda, ambos renomados atores. Fonda serviu na Marinha dos EUA durante a Segunda Guerra. Foto: Reprodução do site imago-images.com/offers
-
3. James Stewart - Além de ter sido um dos primeiros atores a se candidatar ao serviço militar na Segunda Guerra Mundial, estudou arquitetura na Universidade de Princeton. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
Nascido em 20/5/1908, apaixonou-se por interpretação e tornou-se um ícone. Sua versatilidade, combinada com a imagem de homem comum, o tornou um dos atores mais queridos e influentes de Hollywood. Foto: Reprodução
-
Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator por Núpcias de Escândalo (1940), dedicando a seu pai a estatueta. Anos depois recebeu o Oscar honorário por suas contribuições ao cinema. Foto: Divulgação
-
Atuou em sucessos como A Felicidade Não Se Compra (1946), A Mulher Faz o Homem (1939) e Um Corpo que Cai (1958). Foto:
-
-
4.Cary Grant - O ator britânico nasceu em 18/1/ 1904. Era um acrobata habilidoso antes de entrar para o cinema. Foto: Domínio Público / commons wikimedia
-
Para isso, teve que mudar de nome, pois se chamava Archibald Alexander Leach, que o mercado cnematográfico desaprovou. Optou por um nome com as mesmas iniciais de um ídolo da época: Clark Gable. Foto: Divulgação
-
Grant aposentou-se em 1966, deixando fãs saudosos de suas atuações impecáveis. Protagonizou sucessos como Intriga Internacional, Interlúdio, Tarde Demais para Esquecer, entre outros filmes, que lhe renderam um Oscar Honorário em 1970. Foto: Divulgação
-
-
O criador de James Bond, Ian Fleming, declarou que Grant foi inspiração para o agente 007. Grant, inclusive, chegou a ser convidado para atuar como Bond, mas não aceitou a proposta. Foto: Divulgação MGM
-
5. Clark Gable - O popular ator, que era muitas vezes chamado de "O Rei de Hollywood", nasceu em Ohio-EUA, em 1/2/1901. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
Gable foi piloto durante a Segunda Guerra Mundial. Atuou em mais de 60 filmes e muitos deles renderam prêmios. Foto: wikimedia commons
-
-
Ganhou o Oscar de Melhor Ator por Aconteceu Naquela Noite (1934), além de ser indicado por outras obras, como o clássico E o Vento Levou (1939). Foto: Divulgação
-
Contracenou com Marilyn Monroe em “Os Desajustados” (1961), que ficou marcado por ser o último filme de ambos. Ele morreu vítima de ataque cardíaco em 16 de novembro do mesmo ano. Foto: Truus, Bob & Jan too - Flickr
-
As escolhas de Spielberg refletem a ligação do diretor com a história do cinema. Fã de grandes atores, Spielberg tornou-se uma referência atrás das câmeras. Foto: Divulgação
-
-
Recebeu 12 indicações ao Oscar e levou a estatueta de Melhor Diretor por A Lista de Schindler (1993) e Resgate do Soldado Ryan (1998), além de um prêmio Irving G. Thalberg por sua contribuição significativa ao cinema. Foto: Flickr Gage Skidmore
-
Além dos Oscars, Spielberg foi agraciado com diversos prêmios, incluindo Globos de Ouro, BAFTA Awards e Directors Guild of America. Foto: Reprodução/Instagram