Steven Spielberg ganha o Grammy e entra na lista dos EGOT; entenda

Redação Flipar
  • <p>O termo foi criado acidentalmente pelo ator Philip Michael Thomas, em 1984, durante uma entrevista à Associated Press. À época, questionado sobre seus planos para o futuro, o ator, ao mencionar o desejo de vencer os quatro principais, usou a sigla “EGOT”. Veja alguns artistas vivos ou mortos com esse título especial.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>Elton John (1947-) – Com o Emmy recebido em janeiro de 2024 por Melhor Especial de Variedades, o cantor Elton John passou a ser detentor do EGOT. Ele é um dos produtores do especial “Elton John: O Show da Despedida” e, por isso, recebeu a estatueta do prêmio da Televisão. </p>

    Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Viola Davis (1965- ) – A atriz, entre outros prêmios, foi contemplada com o Grammy de “Melhor Gravação de Audiobook, Narração e Gravação” graças à narração de sua autobiografia, o livro “Finding Me” (“Em Busca de Mim”, no Brasil), em 2023. </p>

    Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>Richard Rodgers (1902-1979) – Embora ainda não existisse o termo na época, o compositor foi o primeiro a conquistar o “EGOT”, em 1962. Ele chegou a compor mais de 900 canções e quarenta musicais para Broadway, além de trilhas para cinema e televisão.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Al Aumuller
  • <p>Helen Hayes (1900-1993) – Conhecida como “a primeira dama do teatro estadunidense”, Hayes é reverenciada até hoje pois foi a primeira mulher da história a conquistar os quatro prêmios. </p>

    Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>Rita Moreno (1931-) – É a primeira artista não-americana a conseguir o feito. A atriz porto-riquenha, que conquistou o Oscar pelo clássico “Amor, Sublime Amor”, está com 91 anos e vive a avó de Toretto (Vin Diesel) em Velozes e Furiosos 10.</p>

     Foto: Wikimedia Commons John Ferguson
  • <p>John Gielgud (1904-2000) – Além de diretor, ele também foi um dos atores britânicos de teatro mais importantes do século XX. Chegou aos quatro prêmios quando conquistou o Emmy em 1991 por seu papel na minissérie “Summer’s Lease”.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Allan warren
  • <p>Audrey Hepburn (1929-1993) – A atriz se tornou um ícone dos anos 50, nos EUA, tamanha a popularidade que atingiu. O canal de TV “VH1” a colocou em 34º na lista dos “200 Maiores Ícones da Cultura Pop de Todos os Tempos”.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Bud Fraker
  • <p>Marvin Hamlisch (1944-2012) – Foi um compositor e maestro norte-americano. Ele e Richard Rodgers foram os únicos a vencerem o Pulitzer (prêmio dado na área do jornalismo, literatura ou composição musical), além dos quatro principais.</p>

     Foto: Wikimedia Commons John Mathew Smith
  • <p>Jonathan Tunick (1938-) – É um orquestrador, diretor musical e compositor norte-americano. Tunick tem uma banda, os “Broadway Moonlighters”. Ganhou o Oscar pelo filme “Um Pouco de Música Noturna”, de 1977.</p>

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>Mel Brooks (1926-) – O cineasta ganhou o Emmy, o Oscar e o Tony pela mesma produção: a comédia “Primavera para Hitler”. Se tornou a 8ª pessoa a conquistar o “EGOT”.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Angela George
  • <p>Mike Nichols (1931-2014) – O cineasta começou sua carreira em 1950 e venceu o Oscar de Melhor Diretor pelo filme “A Primeira Noite de Um Homem” (1967), que foi apenas o segundo filme que o ator Dustin Hoffman estrelou.</p>

     Foto: Wikimedia Commons McManus
  • <p>Whoopi Goldberg (1955-) – A lendária atriz, que também é comediante, cantora, ativista e apresentadora, chegou ao “EGOT” quando venceu o Tony Award em 2002, pela peça “Positivamente Millie”.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Daniel Langer
  • <p>Scott Rudin (1958-) – Scott produziu diversos filmes importantes em Hollywood, entre eles, “Onde os Fracos Não Têm Vez”, que lhe rendeu um Oscar. Em 2010, foi eleito pelo jornal britânico The Guardian a sétima pessoa mais poderosa da indústria cinematográfica.</p>

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>Robert Lopez (1975-) – Este compositor já ganhou o Oscar duas vezes por canções originais em “Frozen” (2013) e “Viva: a Vida é uma Festa” (2017). Foi o artista mais jovem a vencer os quatro prêmios, aos 39 anos, e tudo em uma década!</p>

     Foto: Reprodução / Instagram
  • <p>Andrew Lloyd Webber (1948-) – Ganhou o Oscar, o Grammy e o Tony pelo mesma obra: “Evita”, baseada na vida da atriz argentina Eva Perón.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Daniel Kruczynski
  • <p>Tim Rice (1944-) – Colaborou com Andrew Lloyd em alguns projetos, inclusive em “Evita”. É dele a famosa canção “A Whole New World”, tema do filme “Aladdin”.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Thecharmschool
  • <p>John Legend (1978-) – O cantor e compositor norte-americano se tornou o primeiro homem negro e a segunda pessoa mais jovem a conquistar o “EGOT”, aos 40 anos de idade. Prestígio!</p>

     Foto: Wikimedia Commons Toglenn
  • <p>Alan Menken (1949-) – Mais um compositor norte-americano que conquista o “EGOT”. Alan é famoso por compor trilhas de diversos filmes dos Estúdios Disney, como “A Pequena Sereia”, “A Bela e a Fera”, “Aladdin” e “Pocahontas”, por exemplo.</p>

     Foto: Wikimedia Commons Sarah Ackerman
  • <p>Jennifer Hudson (1981-) – Antes de ganhar fama, Hudson trabalhava como cantora em navios de cruzeiro. Ganhou destaque no filme â??Dreamgirls: Em Busca de um Sonhoâ?, no qual venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.</p>

     Foto: Wikimedia Commons David Torcivia
