Quem é Banksy? Investigação aponta mudança de nome do artista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma investigação da agência de notícias Reuters sugere que o artista britânico Banksy pode ter mudado legalmente de nome para preservar o anonimato. Segundo a apuração, o homem apontado há anos como o verdadeiro autor das obras teria adotado outra identidade oficial para continuar viajando e produzindo sem ser reconhecido.

Desde o início da carreira, Banksy adotou estratégias para evitar qualquer exposição pública. Entre elas estão o uso de pseudônimos, a realização de intervenções durante a madrugada e a escolha de espaços públicos sem autorização para instalar suas obras. Essas táticas dificultam a identificação do artista e também ajudam a evitar possíveis implicações legais, já que muitas das intervenções são feitas sem permissão.

O principal suspeito de estar por trás do pseudônimo é Robin Gunningham, natural de Bristol, na Inglaterra. De acordo com os registros analisados, ele teria alterado formalmente seu nome em 2008 para David Jones, o que teria facilitado deslocamentos internacionais sem levantar suspeitas. A mudança, segundo a reportagem, teria permitido que o artista continuasse trabalhando e viajando mesmo com o crescimento da fama global de Banksy.

Antes de adotar definitivamente o nome Banksy, o artista também teria usado o pseudônimo “Robin Banks”, uma espécie de trocadilho com a palavra “roubar bancos” em inglês. Ao longo das últimas duas décadas, suas obras surgiram em locais inesperados, incluindo prédios públicos, prisões e até o Royal Courts of Justice, em Londres.

O nome de Robin Gunningham já circula há anos como a possível identidade do artista. A investigação da Reuters reforça essa hipótese ao cruzar documentos oficiais, registros policiais e padrões de deslocamento compatíveis com a aparição de murais atribuídos a Banksy em diferentes cidades.

Apesar disso, não há confirmação oficial sobre quem é o artista. O advogado Mark Stephens, que representa Banksy em questões legais, não confirmou as informações divulgadas. Segundo ele, preservar o anonimato é fundamental para garantir a liberdade artística do cliente.

Outras teorias sobre a identidade

Ao longo dos anos, outras hipóteses também surgiram sobre quem seria Banksy. Uma das teorias mais conhecidas aponta o músico Robert Del Naja, integrante da banda Massive Attack.

A especulação ganhou força após fãs observarem coincidências entre turnês do grupo e o surgimento de novos murais do artista em diferentes países. Del Naja, no entanto, já negou ser Banksy.

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O mistério em torno da identidade do artista se tornou parte central de sua imagem pública — e também do valor de suas obras no mercado de arte. Trabalhos como “Girl with balloon" já foram vendidos por milhões em leilões internacionais, reforçando o impacto cultural e financeiro do artista.