Artista de rua Banksy revela novo mural em Londres

AFP
AFP
Repórter
22/12/2025 15:52

O artista de rua britânico Banksy revelou seu trabalho mais recente nesta segunda-feira (22), no centro de Londres, em meio a especulações sobre uma obra idêntica que apareceu em outro ponto da cidade.

O mural em preto e branco, pintado na parede lateral de um prédio antigo em Bayswater, mostra duas pessoas, provavelmente crianças, com gorros de inverno e botas, deitadas e olhando para o céu.

Um dos personagens tem o braço erguido e aponta algo com o dedo.

Banksy, cuja verdadeira identidade ainda não foi revelada, publicou uma imagem da obra em sua conta oficial no Instagram na segunda-feira.

No entanto, ele não divulgou nenhuma foto da outra obra quase idêntica que surgiu a poucos quilômetros dali, em Tottenham Court Road, no centro da capital.

Natural de Bristol, Banksy é um dos artistas vivos mais famosos do mundo, especialmente por suas obras com mensagens políticas e provocadoras que surgem em diferentes partes do planeta.

Em setembro, ele desenhou em uma das fachadas externas da Royal Courts of Justice de Londres um juiz brandindo um martelo contra um manifestante deitado no chão com uma faixa manchada de sangue.

Dois dias antes, cerca de 900 pessoas haviam sido detidas na capital durante uma manifestação de apoio à organização proibida Palestine Action, marcada por tensões entre a polícia e os manifestantes.

O governo classificou a organização como "terrorista" após várias depredações cometidas em uma base da força aérea.

