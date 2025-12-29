Assine
overlay
Início Trends
Internacional

Quem é Banksy? As teorias mais famosas sobre a identidade do artista

Seria ele um músico famoso ou um coletivo de artistas? Mergulhe nas investigações e hipóteses que tentam desvendar o maior mistério da arte urbana

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
29/12/2025 12:35

compartilhe

SIGA
x
Quem é Banksy? As teorias mais famosas sobre a identidade do artista
A arte urbana de Banksy, como &#39;Girl with Balloon&#39;, mantém o mistério sobre o artista anônimo e sua mensagem de esperança. crédito: Dominic Robinson/ Bristol, UK - Banksy

O nome Banksy é conhecido mundialmente, mas o rosto por trás das obras de arte de rua mais provocadoras das últimas décadas permanece um completo mistério. A identidade do artista britânico é um dos segredos mais bem guardados da cultura pop, alimentando debates e teorias que ressurgem a cada novo trabalho que aparece em muros de diferentes cidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Embora ninguém tenha conseguido provar de forma definitiva quem ele é, investigações jornalísticas e análises de dados trouxeram à tona alguns suspeitos principais. As especulações vão desde cidadãos comuns a figuras conhecidas do cenário musical e artístico, transformando a busca por sua identidade em uma verdadeira caça ao tesouro global.

Leia Mais

As principais teorias sobre a identidade de Banksy

A hipótese mais forte, e que conta com respaldo de investigações, aponta para Robin Gunningham, um artista nascido em Bristol, na Inglaterra. Em 2008, o jornal “The Mail on Sunday” publicou uma reportagem extensa ligando Gunningham a Banksy, com base em depoimentos de antigos colegas de escola e uma foto antiga. Anos depois, um estudo de criminologia geográfica da Universidade Queen Mary de Londres mapeou os locais das obras de Banksy e encontrou uma forte correlação com endereços ligados a Gunningham.

Outra teoria popular liga o artista a Robert Del Naja, o músico conhecido como 3D e fundador da banda Massive Attack. Del Naja também é um artista de grafite e era ativo na cena de Bristol nos anos 1980. A principal evidência aqui é a coincidência de datas: novas obras de Banksy frequentemente aparecem nas mesmas cidades onde a banda está em turnê, o que leva muitos a crerem que Del Naja é Banksy ou, no mínimo, parte de um coletivo liderado por ele.

Uma terceira linha de pensamento sugere que Banksy não é uma única pessoa, mas sim um grupo de artistas que trabalha sob o mesmo pseudônimo. Essa ideia explicaria a capacidade de produzir obras complexas em diferentes partes do mundo em um curto espaço de tempo. O anonimato, nesse caso, seria uma forma de proteger a operação e manter o foco na mensagem coletiva, e não em indivíduos.

Manter a identidade em segredo tem uma função clara. A primeira é prática: o grafite não autorizado é considerado vandalismo em muitos países, e o anonimato protege o artista de processos legais. Além disso, a ausência de um rosto famoso garante que o foco permaneça na crítica social e política de suas obras. No fim, o mistério sobre quem é Banksy se tornou parte da própria arte, e a busca por sua identidade talvez seja tão intrigante quanto as peças que ele deixa para trás.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bansky

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay