Quem é Banksy? As teorias mais famosas sobre a identidade do artista
Seria ele um músico famoso ou um coletivo de artistas? Mergulhe nas investigações e hipóteses que tentam desvendar o maior mistério da arte urbana
O nome Banksy é conhecido mundialmente, mas o rosto por trás das obras de arte de rua mais provocadoras das últimas décadas permanece um completo mistério. A identidade do artista britânico é um dos segredos mais bem guardados da cultura pop, alimentando debates e teorias que ressurgem a cada novo trabalho que aparece em muros de diferentes cidades.
Embora ninguém tenha conseguido provar de forma definitiva quem ele é, investigações jornalísticas e análises de dados trouxeram à tona alguns suspeitos principais. As especulações vão desde cidadãos comuns a figuras conhecidas do cenário musical e artístico, transformando a busca por sua identidade em uma verdadeira caça ao tesouro global.
As principais teorias sobre a identidade de Banksy
A hipótese mais forte, e que conta com respaldo de investigações, aponta para Robin Gunningham, um artista nascido em Bristol, na Inglaterra. Em 2008, o jornal “The Mail on Sunday” publicou uma reportagem extensa ligando Gunningham a Banksy, com base em depoimentos de antigos colegas de escola e uma foto antiga. Anos depois, um estudo de criminologia geográfica da Universidade Queen Mary de Londres mapeou os locais das obras de Banksy e encontrou uma forte correlação com endereços ligados a Gunningham.
Outra teoria popular liga o artista a Robert Del Naja, o músico conhecido como 3D e fundador da banda Massive Attack. Del Naja também é um artista de grafite e era ativo na cena de Bristol nos anos 1980. A principal evidência aqui é a coincidência de datas: novas obras de Banksy frequentemente aparecem nas mesmas cidades onde a banda está em turnê, o que leva muitos a crerem que Del Naja é Banksy ou, no mínimo, parte de um coletivo liderado por ele.
Uma terceira linha de pensamento sugere que Banksy não é uma única pessoa, mas sim um grupo de artistas que trabalha sob o mesmo pseudônimo. Essa ideia explicaria a capacidade de produzir obras complexas em diferentes partes do mundo em um curto espaço de tempo. O anonimato, nesse caso, seria uma forma de proteger a operação e manter o foco na mensagem coletiva, e não em indivíduos.
Manter a identidade em segredo tem uma função clara. A primeira é prática: o grafite não autorizado é considerado vandalismo em muitos países, e o anonimato protege o artista de processos legais. Além disso, a ausência de um rosto famoso garante que o foco permaneça na crítica social e política de suas obras. No fim, o mistério sobre quem é Banksy se tornou parte da própria arte, e a busca por sua identidade talvez seja tão intrigante quanto as peças que ele deixa para trás.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.