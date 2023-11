Guitarrista do grupo britânico Massive Attack, Angelo Bruschini, morre aos 62 anos

436

O grupo britânico de trip hop Massive Attack anunciou, nesta terça-feira (24), a morte do seu guitarrista Angelo Bruschini, que sofria de câncer de pulmão, aos 62 anos.



"Descanse em paz, Angelo. Um talento singularmente brilhante e original", escreveu o Massive Attack na sua conta oficial da rede X (antigo Twitter), acrescentando que é "impossível quantificar" a sua contribuição para o grupo natural da cidade inglesa de Bristol.



Em sua conta no Instagram, o grupo acrescentou que está "devastado" com a morte do guitarrista.



Fundado na década de 1980, o Massive Attack teve seu maior momento de glória na década de 1990 com os álbuns "Mezzanine" e "100th Windows".



Depois de tocar em várias bandas, Angelo Bruschini ingressou no Massive Attack em 1990, ajudando a estabelecer a identidade musical do grupo de Bristol.



Em julho, Angelo Bruschini anunciou em sua conta no Facebook que sofria de câncer de pulmão e que seu estado de saúde havia piorado.



"Tive uma vida magnífica, viajei pelo mundo em diversas ocasiões, conheci muitas pessoas formidáveis, mas a porta se fecha", escreveu ele.



