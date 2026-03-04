Poeta de “múltiplas identidades’: entenda os heterônimos de Fernando Pessoa
Fernando Pessoa passou boa parte da infância e adolescência em Durban, na África do Sul, vivendo com a mãe, Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa, e o padrasto, João Miguel Rosa, cônsul de Portugal no país africano.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Os anos no exterior deram a Fernando Pessoa a oportunidade de uma formação em língua inglesa.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
Antes de retornar a Lisboa, aos 14 anos, Pessoa, que era órfão de pai, perdeu duas irmãs pequenas. A série de tragédias familiares iria refletir mais tarde em sua obra literária.Foto: Reprodução do livro O Poeta Fingidor
A criação de heterônimos é uma marca distintiva da obra de Fernando Pessoa. Estudos indicam que eles chegaram a sete dezenas.Foto: Flickr jordi Doria Vidal
O primeiro heterônimo criado por Fernando Pessoa foi “um certo Chevalier de Pas”, ao seis anos de idade, conforme ele mesmo relatou em carta ao poeta e crítico Adolfo Casais Monteiro.Foto: Flickr Bruno Emanuel da Graça
A carta conta no acervo da biblioteca da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, capital de Portugal.Foto: José Frade/Wikimedia Commons
Nos primeiros anos de vida, Pessoa também já escrevia poesias, indicando a vocação que o acompanharia até a morte, em novembro de 1935, aos 47 anos.Foto: Reprodução do Flickr Zap Lin Da Silva
Após atuar como crítico literário, em 1915 Fernando Pessoa fundou a revista Orpheu ao lado de outros intelectuais que também se tornariam ilustres, como Mário de Sá-Carneiro e Almada Negreiros.Foto: Domínio Público
Embora a revista tenha durado apenas duas edições, ela provocou forte impacto na cultura portuguesa, com o chamado Orfismo, que contestava a literatura tradicional e passou a ser considerado a primeira fase do Modernismo em Portugal.Foto: - Flickr Livraria Rio Antigo
Nas duas edições da revista Orpheu, Fernando Pessoa fez publicações em seu nome e também no de Álvaro de Campos, um dos seus mais famosos heterônimos.Foto: Reprodução do Flickr Nathalie
Em 1924, Pessoa fundou outra revista, “Athena”, onde voltou a fazer publicações como Álvaro de Campos, além de Alberto Caeiro e Ricardo Reis, outros dois heterônimos muito importantes em sua poesia.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
A dedicação à heteronìmia é um característica marcante da obra do escritor português. Os heterônimos têm personalidade poética complexa, distintas do poeta original, de tal forma que Fernando Pessoa acaba sendo mais um deles.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
Além de Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, outro heterônimo entre os mais conhecidos de Fernando Pessoa é Bernardo Soares.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
Os estudiosos tratam Bernardo Soares como semi-heterônimo, por não ter uma identidade totalmente apartada do autor. De acordo com Pessoa, a personalidade de Soares era uma “simples mutilação” da sua.Foto: Reprodução Facebook Viajar em Portugal
Bernardo Soares é autor do “Livro do Desassossego”, uma das obras mais conhecidas de Fernando Pessoa, repleta de reflexões fragmentadas.Foto: Fernando Pessoa - Divulgação
Alberto Caeiro, a quem Pessoa atribuiu data de nascimento e morte – como também fez para Álvaro de Campos -, é o poeta do campo “sem instrução primária”. É dele o conjunto de poemas “O Guardador de Rebanhos”.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
Álvaro de Campos é descrito como cosmopolita, poeta que valoriza a civilização moderna e o progresso. É dele a autoria de poemas famosos como “Tabacaria” e “Todas as cartas de amor são ridículas”.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
O heterônimo Ricardo Reis só teve “revelada” por Fernando Pessoa a data de nascimento. O nobel José Saramago escreveu um romance, “O ano da morte de Ricardo Reis”, em que conta os últimos meses de vida do poeta.Foto: Reprodução Casa Fernando Pessoa
O único livro em português que Fernando Pessoa publicou em vida foi “Mensagem”, lançado em 1 de dezembro de 1934, ano anterior à morte do poeta lisboeta.Foto: Fernando Pessoa - Divulgação
Entre os 44 poemas de “Mensagem” está um dos mais famosos do autor, “Mar Português”, que traz os célebres versos: “Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena”.Foto: - Divulgação