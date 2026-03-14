Ana Paula fica fora de show de Ana Castela após se recusar a usar figurino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mineira Ana Paula Renault discutiu com a produção do BBB 26 (Globo) após vestir o figurino que lhe foi entregue para a festa desta sexta-feira (13) que conta com Ana Castela como atração musical.

O look, que consiste em um vestido solto estampado, uma jaqueta marrom e botas, não agradou a sister. Ana Paula afirmou que não usaria a roupa nem se tivesse perdido a sanidade mental e recebeu um aviso do Big Boss para que utilizasse a roupa.

A jornalista se recusou a usar as peças e comentou que já estava insatisfeita com as roupas enviadas para ela há semanas, mas não havia reclamado antes.

"A Jordana perguntou se isso aqui era figurino. Ela achou que eu tava de pijama. Então me arruma outra roupa. Eu não vou vestir esse vestido, não tem condição. Eu tenho 44 anos, eu sou flácida, isso aqui fica tudo batendo. Da onde vocês tiraram que eu uso vestido? Eu trouxe algum vestido aqui? Não", argumentou a sister.

Os outros brothers repercutiram o caso. Enquanto Milena disse que a amiga poderia ser expulsa por se recusar a usar a roupa, Jonas e Cowboy acompanharam a situação pelas câmeras do líder e comentaram que Ana deveria ser barrada da festa.

A transmissão do quarto Sonho de Eternidade foi cortada, mas, pelo Globoplay, pôde-se ouvir a produção dando uma bronca na sister. A voz avisou que o figurino não é brincadeira deve ser usado. A mineira retrucou que, em seu contrato, não havia cláusula que a expulsasse por conta de figurino.

"Não vai ter Deus que me obrigue! Vocês me tiram do programa aí vocês vão arrumar um problema comigo", vociferou.

A loira foi chamada no confessionário e, dentro do cômodo, continuou brigando com a produção. No fim, ela retornou ao seu quarto e contou aos seus amigos que foi avisada que, se não usasse o figurino, não poderia acompanhar o show.

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Ana Paula trocou de roupa e ficou dentro da casa, deitada em sua cama, enquanto os outros brothers foram liberados para ouvirem as canções de Ana Castela.