Pele de Ana Paula Renault no BBB 26 expõe os segredos da aparência jovem

A pele de Ana Paula Renault, participante do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), exibido pela TV Globo, virou um dos assuntos mais comentados fora da casa. Nas redes sociais, fãs e especialistas em beleza passaram a destacar o viço, a firmeza e a textura da pele da jornalista, reacendendo um debate que já faz parte da rotina de muitas celebridades de como envelhecer com mais saúde, menos rugas e aparência mais jovem.

Para a cosmetóloga Patrícia Elias, os cuidados adotados por Ana Paula — e por todos que desejam envelhecer bem — não são uma questão de sorte, mas de estratégia. “Envelhecer é natural, mas a forma como envelhecemos pode ser moldada pelas nossas escolhas diárias. Quando cuidamos das células, da inflamação e da hidratação, conseguimos retardar de forma significativa os sinais do tempo”, afirma.

De acordo com a especialista, fatores como excesso de radicais livres, estresse crônico, inflamações, má alimentação e falta de hidratação estão diretamente ligados ao envelhecimento acelerado da pele e do organismo, comprometendo a regeneração celular, favorecendo a flacidez e contribuindo para o surgimento precoce de rugas.

“O envelhecimento não começa na ruga, começa na célula. Se a célula está inflamada, desidratada e sob estresse constante, a pele vai refletir isso”, explica Patrícia. Um dos segredos, segundo a esteticista, está na ingestão adequada de proteína para a produção de colágeno, que contribui para a firmeza, elasticidade da pele, além de fortalecer unhas e cabelos.

“A alimentação é extremamente importante para garantir bons níveis de colágeno. A suplementação também pode ser uma aliada para ajudar a manter a estrutura da pele e a prevenir a flacidez. Não é qualquer colágeno, é preciso escolher o correto, indicado por um profissional”, destaca.

Patrícia explica a importância da proteção dos telômeros, estruturas que ficam nas extremidades dos cromossomos e protegem o DNA, e que, quando encurtados pelo estresse, má alimentação e hábitos ruins, favorecem erros na replicação celular e aceleram o envelhecimento.

“Proteger os telômeros é proteger a informação genética. É preservar a vida e, consequentemente, a juventude da pele”, diz a cosmetóloga, ressaltando a importância do consumo de antioxidantes, nutrientes como licopeno, resveratrol, zinco e selênio, além da redução do estresse e do consumo de álcool.

Na rotina de skincare, Patrícia indica o uso de ácido hialurônico e outros produtos que atuam em várias camadas da pele, desde a formação de uma barreira contra a perda de água até a ação mais profunda no suavizar de rugas e linhas de expressão.

“Produtos multifuncionais com ativos como ácido hialurônico, niacinamida, vitamina C nanoencapsulada, aloe vera, rosa mosqueta e até o chamado sangue de dragão, uma seiva altamente regeneradora, também fazem parte das fórmulas mais desejadas”, enfatiza Elias.

Outro ponto-chave, segundo a especialista, é o cuidado noturno, momento em que a pele se regenera. Antes do sono da beleza, não se esqueça da remoção correta da maquiagem, limpeza com sabonete líquido, reequilíbrio do pH com tônico ou água termal e hidratação intensa, além da importância da disciplina e da constância.

“A disciplina é o que transforma resultado em realidade. Não adianta usar o melhor produto se não houver constância. A pele responde à rotina, não a milagres”, reforça Patrícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a especialista, a repercussão da pele de Ana Paula Renault reforça uma tendência das celebridades de estar cada vez mais focada em envelhecer melhor. “A proposta não é apenas parecer mais jovens, mas sim priorizar a saúde da pele, a proteção do DNA e hábitos que façam com que o tempo seja mais gentil. Não é sobre parar o tempo, é sobre fazer com que o tempo jogue a seu favor, já que envelhecer devagar é uma escolha diária”, afirma.