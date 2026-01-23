Saúde da pele no verão: passo a passo para se proteger

O verão exige atenção redobrada com a saúde, especialmente com a hidratação e os cuidados específicos com a pele. Adotar hábitos preventivos é fundamental para minimizar os danos causados pela radiação solar e garantir uma um estilo de vida saudável.

A especialista em dermatologia clínica e estética avançada, Samara Kouzak, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), alerta para os cuidados indispensáveis. “As pessoas costumam se expor mais ao sol nessa época, o que aumenta significativamente o risco de danos causados pela radiação UV.

“Além disso, o calor intenso favorece a sudorese e pode desencadear algumas dermatoses. Por isso, reforçar a proteção e cuidar adequadamente da pele é fundamental para evitar problemas imediatos e futuros”, destaca a dermatologista.

Entre as recomendações essenciais, estão a hidratação oral adequada, evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h e priorizar ambientes sombreados. A especialista ressalta ainda o papel da proteção física. “Chapéus, bonés, óculos escuros e roupas com fator de proteção UV devem fazer parte da rotina de verão, especialmente para quem passa longos períodos ao ar livre”, destaca.



O protetor solar deve ser de amplo espectro (UVA/UVB) e ter fator de proteção (FPS) igual ou superior a 30. Ele deve ser aplicado em todas as áreas expostas, inclusive nos lábios, cerca de 15 minutos antes da exposição. A reaplicação é indispensável: deve ser feita a cada duas horas ou sempre que houver suor excessivo, mergulhos em piscina ou mar. “A quantidade adequada e a reaplicação correta são determinantes para garantir a eficácia prometida na embalagem”, reforça a dermatologista.



Os riscos da exposição solar prolongada



Queimaduras, ressecamento, agravamento de manchas como melasma e sinais de fotoenvelhecimento estão entre os efeitos mais comuns da exposição solar sem proteção. No longo prazo, também aumenta o risco de câncer de pele, incluindo carcinomas e melanoma. “As queimaduras solares são um fator de risco já bem estabelecido para o melanoma. Proteger a pele não é apenas uma questão estética, é uma questão de saúde”, alerta Samara.

O câncer de pele é o tipo mais comum entre os brasileiros e representa cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Quando diagnosticado precocemente, esse tipo de câncer tem altas chances de cura, com índices que superam 90%. Por isso, é fundamental estar atento aos sinais da pele, como manchas, feridas que não cicatrizam ou pintas que mudam de cor, forma ou tamanho, além de adotar medidas de proteção solar diariamente e consultar regularmente um dermatologista.



Rotina de skincare



As altas temperaturas pedem adaptações na rotina de cuidados. A orientação é optar por sabonetes mais suaves, hidratantes leves como loções, géis e séruns, e reforçar o uso de antioxidantes como vitamina C pela manhã.

À noite, o uso de ácidos deve ser ajustado para evitar irritações. “É uma época em que a pele pode ficar mais oleosa, então o ideal é buscar um equilíbrio: hidratar sem pesar, limpar sem agredir e proteger sempre”, explica a especialista.

A hidratação corporal também deve ser intensificada, tanto com produtos adequados quanto por meio da ingestão regular de água.



Quando procurar um dermatologista



Vermelhidão, bolhas, dor, descamação, manchas escuras, coceira e feridas que não cicatrizam são sinais de alerta. Mudanças recentes em pintas ou surgimento de novas lesões também exigem avaliação imediata. “Qualquer alteração suspeita deve ser investigada. O diagnóstico precoce é sempre o melhor caminho para prevenir complicações e garantir um tratamento eficaz”, ressalta Samara.