Após perseguição de fã, Ana Paula Renault faz desabafo

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Ana Paula Renault, de 43 anos, passou por um momento de pânico neste domingo (6) ao ser perseguida por uma fã nas ruas. A ex-BBB compartilhou tudo nos Stories do Instagram e revelou que, além de ser seguida, a mulher ainda tentou abrir a porta do carro em que ela estava. O motorista de aplicativo que conduzia o veículo também ficou assustado e confirmou o comportamento agressivo da suposta admiradora.

“Admiração é bom, mas tem limite. Stalking [perseguição] é crime. Tem uma fã que fica me perseguindo. Se não fosse o motorista do Uber aparecer… Entrei no carro e [ela] abriu minha porta. Não vou hesitar em fazer um B.O.”, declarou Ana Paula.

Motorista confirma descontrole da fã com Ana Paula

A influenciadora gravou também o depoimento do motorista que presenciou a cena. Ele descreveu a mulher como transtornada e demonstrou preocupação com a segurança de Ana Paula.

“Tem que tomar cuidado mesmo. Ela estava transtornada. Não estava de um jeito normal. É uma coisa perigosa, até eu me assustei. Vi ela com a mão no bolso, como se estivesse com alguma coisa, pensei que ela pudesse te atacar de alguma forma”, contou o motorista.

Na sequência, Ana rebateu: “De certa forma, atacou.”

Tentativa de agressão

Segundo o relato, a mulher não apenas tentou abrir a porta do veículo, como também chegou a agarrar e puxar a ex-BBB no momento em que ela entrava no carro. Ana Paula ainda revelou que precisou agir rapidamente ao ver o automóvel se aproximando.

“[Sem contar] que estava me perseguindo na rua. Vi que seu carro estava se aproximando, sorte que ele é vermelho, e fui até o meio da rua para entrar”, completou.

Abalada, Ana Paula Renault classificou a situação como absurda e reforçou que tomará providências legais se o comportamento da suposta fã se repetir.

Ana Paula Renault relata que foi vítima de stalking, por parte de uma fã, enquanto esperava um carro por aplicativo.



A ex-BBB revelou que não hesitará em abrir um boletim de ocorrência. pic.twitter.com/2NmGkMyoN4 — Central Reality (@centralreality) July 7, 2025

The post Após perseguição de fã, Ana Paula Renault faz desabafo appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.