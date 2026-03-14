Festival Faísca promove performance de David Bergé, domingo (15/3), em BH

O multiartista belga David Bergé traz a BH, neste domingo (15/3), a performance “Machine Paralysis – Um falso lançamento de livro”. De acordo com o material de divulgação do evento, ele explora "um universo onde o ordinário pronuncia a improbabilidade e o simbólico se combina com o empírico", em apresentação que "oferece abordagem crítica à imposição de uma lógica de mundo".

A performance será realizada às 17h, no Cine Graciano Filme de Rua, na Lagoinha, com entrada franca. Radicado na Grécia, David Bergé é fundador e diretor da plataforma de publicações experimentais Photographic Expanded Publishing Athens, à qual estão ligados os selos kyklàda.press e Time Based Editions.

O trabalho dele, de acordo com anfitriões mineiros, abrange objetos similares a publicações, “mas pensados para o performativo e o participativo, com base no tempo, em instalações e formatos de livro, por meio de trabalhos híbridos e pós-digitais”.

O belga está em BH a convite dos organizadores do Faísca 10 Anos – Festival de Publicações Experimentais, que será realizado de 15 a 17 de maio, no Mercado Novo, com curadoria-geral de Helen Murta e Jão.

A programação do festival contemplará exposições, performances, palestras, debates, sessões sonoras, mostra audiovisual e feira de publicações.

Faísca – 10 Anos reunirá expositores do Brasil, artistas e microeditoras da Argentina, além da Cairo Art Book Fair, do Egito. A lista de participantes está disponível no Instagram (@faiscafestival).

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DAVID BERGÉ

Performance “Machine Paralysis – Um falso lançamento de livro”. Domingo (15/3), às 17h, no Cine Graciano Filme de Rua (Rua Itapecerica, 468, Lagoinha), com entrada franca. Haverá tradução inglês-português. Evento acessível em Libras. Promoção: Faísca 10 anos – Festival de Publicações Experimentais.