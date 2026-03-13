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MISTÉRIO REVELADO

Banksy: agência afirma ter descoberto identidade do artista

Investigação aponta que grafiteiro seria Robin Gunningham, britânico nascido em Bristol; conclusão se baseia em entrevistas e documentos judiciais

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13/03/2026 15:44

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Banksy
Investigação aponta Robin Gunningham como nome de batismo de Banksy, que mantém a identidade em segredo há décadas crédito: Andrew Leyden

A agência de notícias Reuters publicou uma reportagem nesta sexta-feira (13/3) em que afirma ter descoberto a identidade de Banksy - um dos artistas visuais mais famosos do mundo. Ele se tornou conhecido não só em razão de seus grafites de grande verve política, mas também por manter a própria identidade em segredo absoluto.

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A Reuters, porém, afirma que o nome de batismo do artista é Robin Gunningham, nascido na cidade inglesa de Bristol. A agência chegou a essa conclusão após entrevistar dezenas de pessoas, analisar documentos judiciais e boletins de ocorrência.

Em 2000, Banksy foi preso em Nova York após ter vandalizado um outdoor. No boletim de ocorrência, ele se identificou como Robin Gunningham, segundo a reportagem da Reuters.

Após a prisão, o artista mudou legalmente de nome para David Jones, um dos nomes mais comuns do Reino Unido. A Reuters identificou que uma pessoa com esse nome entrou na Ucrânia em 2022, período em que murais de Banksy começaram a aparecer no país.

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Os representantes de Banksy, porém, não confirmam a veracidade da informação e disseram que ele não irá se pronunciar. Advogado do artista, Mark Stephens pediu que a reportagem da Reuters não fosse publicada, porque ela poderia violar a privacidade e a segurança do grafiteiro.

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