Francesíssima traz Érick Jacquin a BH e serve delícias da França
Festa será realizada sábado (14/3), na Praça da Filarmônica. Cardápio tem crepe, entrecôte, vol-au-vent e bouef bourguignon
Belo Horizonte recebe um pedaço da França neste sábado (14/3), com a primeira edição da Festa Francesíssima. O convidado especial é o chef e apresentador Érick Jacquin. O evento vai das 11h às 20h, na Praça da Filarmônica, no Barro Preto.
A tradicional culinária francesa será a estrela do evento, que vai contar também com seleção de vinhos e apresentações musicais.
“No ano passado, fizemos a Italianíssima, então pensamos em promover mais festas culturais e gastronômicas. Veio a ideia da França, que tem a gastronomia mais famosa do mundo”, conta o produtor Lucas Ferreira.
Érick Jacquin, convidado VIP do evento, não vai para o fogão desta vez. Ele se tornou referência francesa para o público brasileiro ao participar dos programas de TV “MasterChef” (Band) e “Pesadelo na cozinha”, atração da HBO Max, Band e também do Discovery Home & Health.
Personagem
No reality, Jacquin assume o “personagem”: com seu jeito turrão, tenta “salvar” restaurantes de várias partes do Brasil.
E haja pesadelo! Cozinhas horrorosas, freezers desligados para economizar energia, pratos no mínimo questionáveis e até insetos caindo do teto. O francês dá broncas, aconselha e é inspiração inesgotável para memes na internet.
Os organizadores da Francesíssima afirmam que o carisma de Jacquin é uma forma de aproximar o público da culinária da terra do chef, nascido em Dun-sur-Auron, a 271 quilômetros de Paris.
“Tivemos a ideia de valorizar as culturas e aí pensamos: quem é a cara da França no Brasil? Então contratamos o Jacquin. Ele vai chegar, tirar foto, comer, beber vinho e depois vai embora. Não vai cozinhar”, adianta Lucas Ferreira.
O cardápio será preparado por vários chefs. André Pires apresenta o vol-au-vent, massa folhada em formato de cestinha com diferentes recheios. Thiago Matos comparece com o boeuf bourguignon, carne bovina cozida em vinho.
A Dussor e a Passeli Boulangerie apresentarão opções da confeitaria francesa. Croissants e macarons não vão faltar, claro.
O restaurante O Petit Francês levará os famosos sanduíches de Lyon para a festa, enquanto os famosos crepes ficarão a cargo da Francette.
Por sua vez, o restaurante Orsay se encarregará do entrecôte, filé ao molho com batatas fritas.
Brioche de mandioca
O Savorique vai misturar França e Brasil no brioche de mandioca com linguiça artesanal de porco assada, clássico francês reinventado com ingredientes brasileiros.
O Restaurante Gourmandise apresentará sobremesas clássicas francesas, como o creme brulée.
Entre as atrações musicais, o DJ Junio Assisi promete canções francesas; a banda Off White apresentará repertório de jazz, soul e rock; a cantora Marina Araújo vai apostar no R&B; e o violinista Flávio Monteiro se encarregará de temas da música clássica.
FESTA FRANCESÍSSIMA
Neste sábado (14/3), das 11h às 20h, na Praça da Filarmônica (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos: R$ 70 (combo dos amigos, no mínimo duas entradas), R$ 90 e R$ 100 (lote extra), à venda na plataforma Sympla
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria