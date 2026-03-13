Assine
CONEXÃO PARIS-BH

Francesíssima traz Érick Jacquin a BH e serve delícias da França

Festa será realizada sábado (14/3), na Praça da Filarmônica. Cardápio tem crepe, entrecôte, vol-au-vent e bouef bourguignon

Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
13/03/2026 02:00

Chef Érick Jacquin olha para a câmera e está sentado à mesa, que tem louças finas e taças de vinho
Chef Érick Jacquin é o convidado VIP da festa mineira porque é um francês querido (e famoso) no Brasil crédito: Facebook/reprodução

Belo Horizonte recebe um pedaço da França neste sábado (14/3), com a primeira edição da Festa Francesíssima. O convidado especial é o chef e apresentador Érick Jacquin. O evento vai das 11h às 20h, na Praça da Filarmônica, no Barro Preto.

A tradicional culinária francesa será a estrela do evento, que vai contar também com seleção de vinhos e apresentações musicais.

“No ano passado, fizemos a Italianíssima, então pensamos em promover mais festas culturais e gastronômicas. Veio a ideia da França, que tem a gastronomia mais famosa do mundo”, conta o produtor Lucas Ferreira.

Érick Jacquin, convidado VIP do evento, não vai para o fogão desta vez. Ele se tornou referência francesa para o público brasileiro ao participar dos programas de TV “MasterChef” (Band) e “Pesadelo na cozinha”, atração da HBO Max, Band e também do Discovery Home & Health.

Personagem

No reality, Jacquin assume o “personagem”: com seu jeito turrão, tenta “salvar” restaurantes de várias partes do Brasil.

E haja pesadelo! Cozinhas horrorosas, freezers desligados para economizar energia, pratos no mínimo questionáveis e até insetos caindo do teto. O francês dá broncas, aconselha e é inspiração inesgotável para memes na internet.

Os organizadores da Francesíssima afirmam que o carisma de Jacquin é uma forma de aproximar o público da culinária da terra do chef, nascido em Dun-sur-Auron, a 271 quilômetros de Paris.

“Tivemos a ideia de valorizar as culturas e aí pensamos: quem é a cara da França no Brasil? Então contratamos o Jacquin. Ele vai chegar, tirar foto, comer, beber vinho e depois vai embora. Não vai cozinhar”, adianta Lucas Ferreira.

O cardápio será preparado por vários chefs. André Pires apresenta o vol-au-vent, massa folhada em formato de cestinha com diferentes recheios. Thiago Matos comparece com o boeuf bourguignon, carne bovina cozida em vinho.

Bife bourguignon, com carne bovina e legumes, é servido em prato branco, visto de cima na foto
Boeuf bourguignon: sustança francesa terá o seu lugar na festa deste sábado (14/3), em BH Pedro Motta/Esp.EM/D.A Press

A Dussor e a Passeli Boulangerie apresentarão opções da confeitaria francesa. Croissants e macarons não vão faltar, claro.

O restaurante O Petit Francês levará os famosos sanduíches de Lyon para a festa, enquanto os famosos crepes ficarão a cargo da Francette. 

Foto mostra crepe francesa servida em mesa de madeira, com taça de vinho ao lado
Creperia Francette levará sua especialidade para a Praça da Filarmônica Victor Schwaner/divulgação

Por sua vez, o restaurante Orsay se encarregará do entrecôte, filé ao molho com batatas fritas.

Brioche de mandioca

O Savorique vai misturar França e Brasil no brioche de mandioca com linguiça artesanal de porco assada, clássico francês reinventado com ingredientes brasileiros.

O Restaurante Gourmandise apresentará sobremesas clássicas francesas, como o creme brulée.

Entre as atrações musicais, o DJ Junio Assisi promete canções francesas; a banda Off White apresentará repertório de jazz, soul e rock; a cantora Marina Araújo vai apostar no R&B; e o violinista Flávio Monteiro se encarregará de temas da música clássica.


FESTA FRANCESÍSSIMA

Neste sábado (14/3), das 11h às 20h, na Praça da Filarmônica (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos: R$ 70 (combo dos amigos, no mínimo duas entradas), R$ 90 e R$ 100 (lote extra), à venda na plataforma Sympla

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

Tópicos relacionados:

