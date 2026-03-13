13º Festival do Japão em Minas acontece no Expominas neste fim de semana

Animes, mangás e games ajudam a revelar tradições milenares do Japão na exposição “Ícones da cultura japonesa”, uma das atrações do 13º Festival do Japão em Minas, que será realizado desta sexta-feira a domingo (13 a 15/3), no Expominas.



A curadoria da mostra é assinada por Yuri Wada. Descendente de japoneses (ou “nikkei”, termo usado para designar filhos e netos de japoneses nascidos fora do país), ele afirma que as referências tradicionais fazem parte de seu repertório. Além disso, é um grande consumidor da cultura pop oriental.



Segundo o curador, evidenciar na mostra as conexões entre produções contemporâneas e tradições antigas ajuda o público a perceber camadas culturais que passam muitas vezes despercebidas. “Muita gente gosta da cultura japonesa, mas às vezes se perde nesses detalhes. A exposição ajuda o público a entender melhor as obras que consome”, afirma.



A exposição se organiza em três eixos: “O misticismo no Studio Ghibli”, “As estações do ano nas obras de Hiro Mashima” e “Os padrões japoneses do Wagara”.



O primeiro núcleo explora como elementos espirituais do imaginário japonês aparecem nas animações do estúdio responsável por filmes como “A viagem de Chihiro” (2001). “Quando a gente assiste aos filmes do Studio Ghibli, muitas vezes parece apenas algo muito mágico e inventado, mas vários desses elementos têm origem no misticismo tradicional japonês”, explica.



As referências exploradas têm foco em figuras como espíritos da natureza. Wada destaca a imagem do dragão japonês, presente no filme de 2001. Ao contrário do imaginário ocidental, em que o dragão representa destruição, no Japão ele está associado ao apoio.



MANGÁS

Outro núcleo analisa o mangá “Fairy tail”, criado por Hiro Mashima. A exposição destaca a representação das estações do ano na construção de personagens da obra, como o protagonista Natsu – nome dele significa “verão” em japonês.



Na época mais ensolarada do Japão, há muitos festivais populares, especialmente os de fogos de artifício, chamados Hanabi Taikai. Na história, Natsu coincidentemente utiliza magia de fogo, dialogando com o imaginário cultural.



O terceiro eixo apresenta os wagara, padrões gráficos tradicionais japoneses. Eles são utilizados em referências diversas, como no figurino do protagonista Tanjiro, do mangá “Demon slayer”, que usa um padrão quadriculado verde e preto chamado “ichimatsu”.



“Muita gente faz cosplay desses personagens, mas poucas pessoas sabem que esses padrões vêm da cultura tradicional”, observa Wada.



A exposição contará com quadros informativos e elementos visuais, como os wagaras, que explicam as referências culturais. Para desenvolver a curadoria, Wada realizou semanas de pesquisa, consultando mangás, jogos e entrevistas com criadores.



A edição deste ano do Festival do Japão em Minas tem expectativa de receber cerca de 38 mil visitantes ao longo dos três dias de programação. Entre os destaques estão os temas “Jardins japoneses: meditativo e contemplativo” e “Urushi – a arte da laca japonesa”, técnica milenar que utiliza a seiva da árvore da laca para revestir utensílios e objetos.



O evento também oferece oficinas culturais, apresentações musicais, atividades de origami, concursos de cosplay e miss nikkei.



Na Cozinha Show, chefs como César Yukio, Cris Sampei e Kazumine Nohara apresentarão doces tradicionais wagashi, versões contemporâneas yogashi e preparações com matchá.



13º FESTIVAL DO JAPÃO EM MINAS

Nesta sexta-feira (13/3), das 14h às 22h; sábado (14/3), das 10h às 22h; e domingo (15/3), das 10h às 18h, no Expominas (Av. Amazonas, 6.200, Gameleira). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma GoFree e na portaria do evento.



Outros eventos

>>> BLUES NA PRAÇA

A edição do Blues na Praça de março será realizada neste sábado (14/3), a partir das 10h, na Praça Alaska, no Sion. Durante a manhã, haverá cafés, pães artesanais e seleção de queijos. As apresentações musicais incluem Escola de Música Avantgarde, Blues Gerais e Mr. King. O evento é pet friendly. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>> WOODSTOCK BH

Neste sábado (14/3), o Festival Woodstock Beagá será realizado às 14h, na Praça JK, no Sion. As atrações são Scarcéus, Jurassic Rock, Seu Madruga, Locomotive e DJ Siman. O evento terá gastronomia variada, espaço kids, lojas de vinis, camisas e quadros, sinucas e fliperamas. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

