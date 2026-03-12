Assine
Carpinejar faz palestra, domingo (15/3), na Sala Minas Gerais

Escritor vai conversar com o público durante o evento 'Cura pelo afeto', às 19h, na Sala Minas Gerais, sede da Filarmônica de Minas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
12/03/2026 02:00

Escritor Fabrício Carpinejar usa óculos escuros e tem rosa vermelha na boca
Fabrício Carpinejar acredita que o afeto é fundamental para a sobrevivência do homem no mundo contemporâneo crédito: Claudio Fonseca/divulgação

O escritor Fabrício Carpinejar faz a palestra “Cura pelo afeto” no próximo domingo (15/3), às 19h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). O autor de “Cuide dos pais antes que seja tarde”, “Manual do luto” e “Deixe ir”, vencedor do Prêmio Jabuti com “Canalha!”, acredita que o afeto é ferramenta de sobrevivência fundamental nestes tempos marcados por hiperconectividade tecnológica, ansiedade e solidão.

Carpinejar está convicto de que o maior problema do homem contemporâneo é a invisibilidade, apesar da hiperexposição estimulada pelas redes sociais. Explica que suas palestras não fazem parte de programa de autoajuda, mas têm o propósito de convidar à reflexão por meio de histórias reais, da poesia e do humor.

Ingressos de terceiro lote custam R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), com vendas on-line na plataforma Central dos Eventos.

