Fabrício Carpinejar lança 'Deixe ir' com sessão de autógrafos em BH

O escritor Fabrício Carpinejar lança em Belo Horizonte seu novo livro, "Deixe ir", na quinta-feira (23/10), às 19h, na Livraria Leitura do BH Shopping. O evento terá debate gratuito e sessão de autógrafos, além de abraços, selfies e, segundo o próprio autor, até torta de aniversário, já que a data coincide com o dia em que ele completa mais um ano de vida.

Em "Deixe ir", Carpinejar volta a tratar das relações humanas e dos afetos que se esgotam. O autor convida o leitor a encarar o desapego como uma forma de coragem emocional, a perceber que deixar partir também pode ser um gesto de amor. Nos textos, ele fala sobre cura, reexistência e a força de encerrar ciclos antes que consumam.

A obra reflete sobre relações desiguais, heranças emocionais e lealdades que adoecem, conduzindo o leitor a um processo de libertação. “Amar é partir, e só quem deixa ir consegue voltar para si”, resume Carpinejar.



