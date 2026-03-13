Daniel Boaventura apresenta o show 'Em casa', neste sábado (14/3), em BH
Com clássicos de Frank Sinatra, Tim Maia e Elvis Presley, além de bolero e pop latino, repertório segue o roteiro levado pelo cantor ao México e à Rússia
Não importa onde esteja, Daniel Boaventura tem o costume de iniciar os shows dizendo se sentir em casa. É no palco, cantando, que ele fica à vontade. Não poderia, portanto, haver nome mais apropriado para sua nova turnê do que “Em casa”, atração do Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes neste sábado (14/3).
No repertório, canções de Frank Sinatra, Elvis Presley e Barry White ao lado de clássicos do bolero, pop latino e da MPB. “É um pouco a mescla dos shows que fiz na Rússia e no México (ambos gravados em álbum e DVD, disponíveis nas plataformas), com a diferença de que adicionei brasileiros que têm a ver com esse universo, que está no meu sangue”, diz Daniel, citando Tim Maia.
Conhecido do grande público pelo trabalho na TV, especialmente na Globo, onde integrou o elenco da série “Tapas e beijos” (2011-2015), entre outras atrações, ele tem carreira na música bem anterior à da TV.
Em 1991, quando vivia em Salvador, fez backing vocal em um número do espetáculo “Cinema cantado”. A performance agradou a um diretor influente, que o convidou para fazer vaudeville, cabaré e clássicos de Bertold Brecht.
A guinada ocorreu em 1995, quando integrou o elenco de “Os cafajestes”, comédia musical que satirizava o comportamento masculino e o machismo. Daniel interpretou o tímido Alencar, marido submisso. Foi um sucesso, com temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Numa dessas apresentações, Daniel chamou a atenção de um diretor da Globo e foi convidado a interpretar Zico na série “Hilda Furacão” (1998). Desde então, não parou de participar de projetos na emissora, até se lançar profissionalmente como músico em 2009.
“No início da minha carreira no teatro, as pessoas diziam que eu era um cantor atuando. Depois, quando já estava estabelecido na televisão e na música, as pessoas começaram a dizer o contrário, que sou um ator que canta”, lembra, bem-humorado.
De Ravel a Elvis Presley
As referências musicais vêm da infância. Com os pais, conheceu Beethoven, Ravel e Tchaikovsky, além de clássicos do samba.
Na adolescência, ele se encantou por Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e Supertramp. Mergulhou na discografia do rei do rock, Elvis Presley, e dos bambas do jazz, gênero pelo qual guarda carinho especial. Daniel passeou pela MPB e Clube da Esquina, até entender que sua praia eram os grandes crooners e as big bands.
Seguindo esse formato, ele viajou pelo Brasil, cantou na Rússia e se apresentou para 10 mil pessoas no Auditório Nacional do México.
“Quero rodar o mundo, inserir mais músicas brasileiras para mostrar a amplitude absurda e a riqueza da MPB”, ele diz. “Não vejo isso como sucesso na profissão, mas como necessidade. A arte é vital para respirar”, conclui o artista baiano.
“EM CASA”
Show de Daniel Boaventura. Neste sábado (14/3), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Últimos ingressos: R$ 370 (inteira, plateia 1) e R$ 230 (inteira, plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. À venda na bilheteria e na plataforma Sympla.
OUTROS SHOWS
>>> Metá Metá
Com sua música sui generis, dando ênfase a arranjos rítmicos e polifônicos, o Metá Metá faz show na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia), neste sábado (14/3), a partir das 21h. O repertório de Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra) passa por música brasileira, jazz, música africana e rock. Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), à venda na plataforma Sympla.
>>> Quarteto Boa Nova
O quarteto Boa Nova se apresenta domingo (15/3), às 19h30, na Sala Juvenal Dias do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Felipe Continentino (bateria), Marcus Abjaud (teclados), Bruno Vellozo (baixo) e Clara Dias (voz) interpretam repertório autoral que explora diferentes possibilidades do jazz. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), na bilheteria e na plataforma Sympla.