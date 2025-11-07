Assine
Gastronomia francesa é pura tentação: conheça as delícias

Redação Flipar
    Croissant - Um clássico pão folhado francês, crocante por fora e macio por dentro, perfeito para o café da manhã ou lanche Foto: Divulgação
    Ratatouille - Um prato provençal feito com legumes como berinjela, abobrinha, pimentões, tomates e temperos aromáticos Foto: YouTube/Babish Culinary Universe
    Coq au Vin - Um ensopado de frango cozido em vinho tinto, geralmente acompanhado de cogumelos, cebolas e bacon Foto: stevendepolo/Wikimedia Commons
    Quiche Lorraine - Uma torta salgada feita com uma base de massa quebrada, recheada com bacon, queijo e creme de leite Foto: Arnaud 25/Wikimedia Commons
    Boeuf Bourguignon - Um guisado de carne de boi cozido lentamente em vinho tinto, caldo de carne, cogumelos e cebolas Foto: Arnaud 25/Wikimedia Commons
    Cassoulet - Um prato tradicional do sudoeste da França feito com feijão branco, linguiça, confit de pato e carne de porco Foto: Dr. Bernd Gross/Wikimedia Commons
    Escargot - Caracóis preparados com manteiga de alho, ervas e vinho branco, uma iguaria francesa apreciada por muitos Foto: Kadooshka wikimedia commons
    Bouillabaisse - Uma sopa de frutos do mar típica de Marselha, feita com peixes frescos, camarões, mexilhões e açafrão Foto:
    Confit de Pato - Coxa de pato cozida lentamente em sua própria gordura até ficar macia e suculenta, servida com batatas ou lentilhas Foto: Mack MaleWikimedia Commons
    Soupe à l'Oignon - Uma sopa de cebola gratinada, feita com cebolas caramelizadas, caldo de carne, vinho branco e queijo gratinado Foto: Arnaud 25/Wikimedia Commons
    Crème Brûlée - Uma sobremesa clássica francesa, feita com creme de baunilha e açúcar caramelizado na superfície Foto: Larry White por Pixabay
    Tarte Tatin - Uma torta de maçã invertida, onde as maçãs são caramelizadas no açúcar antes de receber a cobertura de massa Foto: Shani Evenstein/Wikimedia Commons
    Salada Niçoise - Uma salada composta por alface, atum, ovos cozidos, tomates, azeitonas e anchovas, típica da região de Nice Foto: Cullen328/Wikimedia Commons
    Pain au Chocolat - Um pÃ£ozinho francÃªs recheado com chocolate, perfeito para um lanche doce ou cafÃ© da manhÃ£ Foto: cyclonebill/Wikimedia Commons
    Profiteroles - Pequenos bolinhos recheados com creme de confeiteiro e cobertos com chocolate derretido, uma sobremesa clássica da culinária francesa Foto: Youtube/Receitas
