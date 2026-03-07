Assine
Casa Fiat exibe coleção de Renoir pertencente ao Masp

Acervo do museu paulista com 11 pinturas e uma escultura do impressionista francês ficará aberto à visitação em BH de terça (10/3) a 10 de maio, gratuitamente

Mariana Peixoto
Repórter
07/03/2026 02:00

Menina loura com cabelos compridos e fita nos cabelos pintada por Renoir
Detalhe de 'Menina com as espigas' (1888), obra que faz parte da mostra, na Casa Fiat, que reúne acervo de Renoir pertencente ao Masp crédito: Masp/divulgação


De um lado, Pietro Maria Bardi (1900-1999); do outro, Assis Chateaubriand (1892-1968). O primeiro, com olho clínico para a arte e trânsito nas galerias internacionais. O segundo, com dinheiro de sobra – dele e, principalmente, de doadores. Junte-se a isso uma Europa enfraquecida e empobrecida no pós Segunda Guerra e está montado o cenário ideal para a fundação de um museu.

O Museu de Arte de São Paulo foi inaugurado em 1947 com exposição de 85 obras de arte. Havia Picasso, Botticelli, Dürer e Portinari, cedidos pelos poderosos do país na época. Hoje, 79 anos mais tarde, seu acervo é de mais de 10 mil peças. Boa parte das “joias da coroa” foi adquirida por Bardi no primeiro decênio do Masp.

É indiscutível a coleção de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), um dos principais nomes do impressionismo francês, no museu: 12 pinturas (11 retratos e uma paisagem) e a escultura “Vênus Vitoriosa”.

Adquiridos até 1958 (na época, por um preço abaixo do mercado), nunca foram expostos, em sua integralidade, em outra instituição. A Casa Fiat de Cultura começa a celebração de seus 20 anos justamente quebrando esse ineditismo.

Com abertura para o público na próxima terça (10/3), a mostra “Renoir” vai exibir 12 dos 13 trabalhos desta coleção. A obra-prima “Rosa e azul – As meninas Cahen d’Anvers” (1881), em constante exposição no Masp, nunca deixa o museu.

“É uma coleção inegável porque reúne uma quantidade significativa de trabalhos. Excetuando os grandes museus da França e um ou outro estadunidense, pouquíssimos têm 13 obras de Renoir. Mas (a coleção) é de especial singularidade, pois reúne alguns dos retratos mais importantes feitos por ele”, destaca Fernando Oliva, curador do Masp, que assina a curadoria da mostra na Casa Fiat.

Jovem pintada por Renoir tem cabelos longos e usa vestido escuro
Detalhe de 'Retrato de Marthe Bérard' (1879), uma das pinturas do impressionista francês Renoir que estarão em exposição, a partir de terça-feira (10/3), na Casa Fiat Eduardo Ortega/divulgação

Durante dois meses, o espaço vai exibir, por exemplo, “Retrato de Marthe Bérard” (1879) e “Menina com as espigas” (1888), obras que, segundo Oliva, são muito requisitadas para exposições internacionais. Foi na paisagem e no retrato que Renoir se destacou mais.

“O conjunto é muito representativo da fase mais ambiciosa dele como pintor. Foi quando ele conseguiu promover o encontro entre a técnica que já possuía com as características que marcaram a revolução impressionista, como a incidência da luz na paisagem e nos retratos”, diz Fernando Oliva.

A técnica de Renoir, comenta o curador, não tinha nada a ver com o impressionismo. “Ele não era um pintor como o Monet, de família abastada. Ele era um técnico de pintura que precisava trabalhar. Com 15 anos, já pintava leques e cortinas.”

A ausência de “Rosa e azul” (o nome se refere à cor dos vestidos usados pelas retratadas, as irmãs Alice e Elisabeth Cahen d’Anvers) será suprida por uma sala imersiva criada na Casa Fiat que vai permitir que o público observe detalhes ampliados da obra. Gestora cultural da instituição, Ana Vilela comenta que a negociação com o Masp levou um ano.

Mulher de cabelos pretos presos sorri e usa blusa branca de colarinho alto em quadro pintado por Renoir em 1875
Detallhe de 'Dama sorrindo', quadro pintado por Renoir em 1875 Masp/divulgação

A temporada de Renoir vai até maio. Depois, haverá uma mostra da arte brasileira nos últimos 50 anos. “Além dos 20 da Casa Fiat, este ano é também comemorativo dos 50 anos da Fiat no Brasil. Como as duas celebrações andam juntas (a instituição foi inaugurada em 2006, quando a fabricante de automóveis completou três décadas de atividades no país), a mostra fará um diálogo da arte com o automóvel”, conta Ana.

A curadoria será dividida entre Yuri Quevedo, da Pinacoteca de São Paulo, e Peter Fassbender, chefe de design da Stellantis (dona da Fiat, entre outras marcas) na América do Sul.

No segundo semestre, a gestora adianta, haverá exposição que vai abranger a arte italiana do renascimento até a contemporaneidade. Outra realização muito importante será uma mostra dedicada a Aleijadinho, em parceria com os Museus Vaticanos.

Berço do barroco

Em 2021, a Casa Fiat restaurou as esculturas de Sant’Ana Mestra, São Joaquim e São Manuel. “Pela primeira vez, elas vão sair do Brasil. E irão para o berço do barroco. A exposição vai acontecer próxima à Pinacoteca do Vaticano, um lugar onde passam 500 mil pessoas por mês. Do ponto de vista da visibilidade e da projeção da arte brasileira, vai ser algo inédito.”

A mostra vai ocorrer em novembro. “A gente queria fazer no meio do ano, mas a Sant’Ana, que pertence a Chapada (subdistrito de Ouro Preto), fica sob a guarda do Museu de Mariana. Em julho, tem a festa de Sant’Ana, e a imagem vai para a procissão, então a Arquidiocese não abriu mão”, diz Ana Vilela.

RENOIR NA CASA FIAT DE CULTURA

Abertura para o público nesta terça (10/3) na Casa Fiat (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Visitação de terça a sexta, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Até 10 de maio. Entrada franca. Na quarta (11/3), às 19h30, haverá conversa com o curador Fernando Oliva. Inscrições gratuitas via Sympla.

