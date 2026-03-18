De 'Stranger Things' ao novo 'Homem-Aranha': quem é Sadie Sink

O trailer de “Homem Aranha: um novo dia” foi divulgado nesta quarta-feira (18/3), e Sadie Sink, atriz de “Stranger things”, é a mais nova integrante do elenco.

O filme, estrelado por Tom Holland, já concluiu suas filmagens e tem estreia marcada para 30 de julho de 2026. Embora sua participação seja certa, o papel que a atriz interpretará no universo do herói segue mantido em segredo, gerando grande expectativa entre os fãs.

De ‘Stranger things’ ao estrelato

A carreira de Sadie Sink começou cedo, nos palcos da Broadway, mas foi na Netflix que ela se tornou um fenômeno. Sua interpretação de Max em “Stranger things” conquistou a crítica e o público, especialmente na quarta temporada, onde sua personagem teve um arco narrativo central e emocionante, consolidando seu status como uma das atrizes mais promissoras de sua geração.

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Além do sucesso na série, Sink demonstrou sua versatilidade em outros projetos. Ela estrelou o curta-metragem “All too well: the short film”, dirigido por Taylor Swift, e recebeu elogios por sua atuação no filme vencedor do Oscar “A baleia”, ao lado de Brendan Fraser.

‘Homem Aranha: um novo dia’

Dirigido por Destin Daniel Cretton, 'Spider-Man: Brand New Day' (Homem Aranha: um novo dia) promete expandir o Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Além do retorno de Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned Leeds), o filme contará com as participações confirmadas de Mark Ruffalo como Hulk, Jon Bernthal reprisando seu papel como o Justiceiro e Michael Mando como o vilão Escorpião. A presença de Sink no longa indica um papel de longo prazo e grande importância para o futuro da saga.

Um novo capítulo para o Homem-Aranha

O filme dará sequência aos eventos de “Homem-Aranha: sem volta para casa”, com Peter Parker desconhecido pelo mundo, abrindo espaço para novas dinâmicas e personagens.

Com a confirmação de Sink no elenco, as teorias dos fãs sobre seu papel se intensificaram, e a especulação mais forte atualmente sugere que ela poderia interpretar uma jovem Jean Grey, introduzindo os X-Men no MCU.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata