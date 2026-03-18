Cazuza ganha tributo sinfônico com Criolo e Bebel Gilberto; assista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O projeto “Teatro Bradesco Apresenta” lançou em seu canal no YouTube o espetáculo “Canções de Cazuza”. A apresentação, gravada ao vivo no Teatro Bradesco, em São Paulo, reúne a Orquestra Sinfônica Heliópolis com Bebel Gilberto, Criolo, Rogério Flausino e Wilson Sideral.

Registrado em 2 de março, o show propõe novas leituras para o repertório do compositor em arranjos sinfônicos. Os artistas interpretam diferentes fases da obra de Cazuza sob a regência do maestro Edilson Ventureli.

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O conteúdo completo está disponível gratuitamente no YouTube do Teatro Bradesco por 60 dias. Duas músicas do encontro também serão lançadas nas plataformas de streaming, integrando a playlist oficial do projeto.

Parte da renda dos ingressos, que tiveram 98% de adesão do público, será destinada à Sociedade Viva Cazuza. A instituição oferece apoio a famílias impactadas pelo HIV, após o desconto de taxas legais e operacionais.

Bebel Gilberto destacou a emoção de participar do espetáculo. “Fazer parte deste show é muito mais do que um espetáculo. É pura emoção”, afirmou a artista.

Para Criolo, o convite foi uma surpresa que o deixou muito feliz. “Poder cantar com o Flausino, com o Sideral e com a Bebel, que são pessoas que respiram a música, é incrível. Cazuza provoca mais uma vez esse encontro”, comentou o artista.

Confira a setlist de “Canções de Cazuza”

Pro dia nascer feliz: Bebel Gilberto, Wilson Sideral e Rogério Flausino

O nosso amor a gente inventa: Rogério Flausino e Criolo

Todo amor nessa vida: Rogério Flausino e Wilson Sideral

Preciso dizer que te amo: Bebel Gilberto e Wilson Sideral

Mais feliz: Bebel Gilberto

Bete Balanço: Rogério Flausino e Bebel Gilberto

Ideologia: Rogério Flausino e Wilson Sideral

Não reclamo: Rogério Flausino e Wilson Sideral

Maior abandonado: Criolo e Wilson Sideral

Codinome beija-flor: Criolo

Solidão, que nada!: Rogério Flausino e Bebel Gilberto

Faz parte do meu show: Bebel Gilberto

O tempo não para: Bebel Gilberto, Wilson Sideral e Rogério Flausino

Exagerado: todos

O mundo é um moinho: Criolo (bis)

Brasil: todos (bis)

Pro dia nascer feliz: todos (bis) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.