Cazuza ganha tributo sinfônico com Criolo e Bebel Gilberto; assista
Espetáculo gravado no Teatro Bradesco une Flausino e Sideral em releituras da obra do poeta; show completo está disponível de graça no YouTube
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O projeto “Teatro Bradesco Apresenta” lançou em seu canal no YouTube o espetáculo “Canções de Cazuza”. A apresentação, gravada ao vivo no Teatro Bradesco, em São Paulo, reúne a Orquestra Sinfônica Heliópolis com Bebel Gilberto, Criolo, Rogério Flausino e Wilson Sideral.
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Registrado em 2 de março, o show propõe novas leituras para o repertório do compositor em arranjos sinfônicos. Os artistas interpretam diferentes fases da obra de Cazuza sob a regência do maestro Edilson Ventureli.
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O conteúdo completo está disponível gratuitamente no YouTube do Teatro Bradesco por 60 dias. Duas músicas do encontro também serão lançadas nas plataformas de streaming, integrando a playlist oficial do projeto.
Parte da renda dos ingressos, que tiveram 98% de adesão do público, será destinada à Sociedade Viva Cazuza. A instituição oferece apoio a famílias impactadas pelo HIV, após o desconto de taxas legais e operacionais.
Bebel Gilberto destacou a emoção de participar do espetáculo. “Fazer parte deste show é muito mais do que um espetáculo. É pura emoção”, afirmou a artista.
Para Criolo, o convite foi uma surpresa que o deixou muito feliz. “Poder cantar com o Flausino, com o Sideral e com a Bebel, que são pessoas que respiram a música, é incrível. Cazuza provoca mais uma vez esse encontro”, comentou o artista.
Confira a setlist de “Canções de Cazuza”
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Pro dia nascer feliz: Bebel Gilberto, Wilson Sideral e Rogério Flausino
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O nosso amor a gente inventa: Rogério Flausino e Criolo
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Todo amor nessa vida: Rogério Flausino e Wilson Sideral
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Preciso dizer que te amo: Bebel Gilberto e Wilson Sideral
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Mais feliz: Bebel Gilberto
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Bete Balanço: Rogério Flausino e Bebel Gilberto
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Ideologia: Rogério Flausino e Wilson Sideral
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Não reclamo: Rogério Flausino e Wilson Sideral
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Maior abandonado: Criolo e Wilson Sideral
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Codinome beija-flor: Criolo
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Solidão, que nada!: Rogério Flausino e Bebel Gilberto
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Faz parte do meu show: Bebel Gilberto
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O tempo não para: Bebel Gilberto, Wilson Sideral e Rogério Flausino
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Exagerado: todos
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O mundo é um moinho: Criolo (bis)
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Brasil: todos (bis)
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Pro dia nascer feliz: todos (bis)
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.