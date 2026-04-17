Com a voz embargada, Tadeu Schmidt homenageia Oscar na abertura do 'BBB'

O apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa do Big Brother Brasil desta sexta-feira (17/4) com homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, que morreu nesta tarde. Visivelmente emocionado e com a voz embargada, ele falou sobre a perda e explicou por que decidiu seguir à frente da atração.

"Hoje é um dia difícil. Demos adeus ao meu irmão, Oscar", iniciou. Em seguida, destacou a influência do ex-jogador em sua trajetória. "Meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo, principalmente no que diz respeito ao amor à profissão. Ele foi o maior do mundo nesse quesito".

Tadeu mencionou episódios que, segundo ele, simbolizam a dedicação do irmão ao esporte. "O Oscar nunca deixou os companheiros de time na mão, nunca desfalcou a equipe, nem com a mão quebrada, sobretudo em dia de jogo importante. Por isso eu fiz questão de estar aqui hoje".

"Peço desculpas se eu não tiver aquela mesma energia de sempre, mas estou aqui para dar o meu melhor em homenagem a você, meu irmão", afirmou, antes de retomar a condução do programa.

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Mais cedo, nas redes sociais, Tadeu já havia confirmado que não se afastaria do comando do reality. Ele citou situações vividas por Oscar para justificar a escolha, como o fato de o ex-atleta ter jogado partidas importantes mesmo lesionado. Segundo ele, deixar de trabalhar seria "uma afronta" à memória do irmão.