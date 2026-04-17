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Tadeu Schmidt se despede do irmão Oscar Schmidt

Apresentador do reality global 'Big brother Brasil' tinha o irmão, maior cestinha do basquete brasileiro, como ídolo; atleta morreu aos 68, nesta sexta (17/4)

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Repórter
17/04/2026 18:40 - atualizado em 17/04/2026 18:51

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"Meu maior ídolo! Minha maior referência! Descanse em paz", escreveu Tadeu Schmidt em publicação no Instagram. crédito: Reprodução/Redes sociais

Nas redes sociais, Tadeu Schmidt, de 51 anos, se despediu e prestou homenagens ao irmão mais velho, Oscar Schmidt, morto nesta sexta-feira (17/4). "Meu maior ídolo! Minha maior referência! Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu o apresentador do "BBB".

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O jogador de basquete passou mal e foi internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana. Oscar, que estava com 68 anos, marcou a história do esporte brasileiro. A morte foi confirmada pela assessoria de Schmidt. 

Em participação no "Altas horas" em 2016, Tadeu Schmidt já havia afirmado ver o irmão como ídolo e exemplo. "como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também."

O "BBB26" é apresentado diariamente por Tadeu e está na reta final, com apenas quatro concorrentes na disputa e a final marcada para a próxima terça-feira (21/4).  

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Rede Globo para saber se Tadeu Schmidt será substituído na noite desta sexta-feira (17/4), quando será definido o primeiro finalista do programa. Até o momento da publicação deste texto, a Globo ainda não havia respondido.  

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