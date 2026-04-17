Tadeu Schmidt vive luto na reta final do 'BBB 26'

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão mais velho do apresentador da TV Globo Tadeu Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17/4) após uma internação de urgência no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana. Oscar, que estava com 68 anos, marcou a história do esporte brasileiro. A morte foi confirmada pela assessoria do jogador.

Em 2011, Oscar foi diagnosticado com um tumor cerebral e passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes tratamentos desde então.

Tadeu Schmidt, de 51 anos, assumiu o posto de apresentador do "Big Brother Brasil" em 2022, substituindo Tiago Leifert.

Oscar era um ídolo dos amantes do basquete e também para Tadeu. “Nunca sonhei em ser jornalista. Nunca sonhei em ser médico, dentista. Nunca sonhei exercer uma profissão tradicional. E sempre quis ser atleta. E como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também”, afirmou Tadeu, no programa “Altas Horas”, em 2016.



O "BBB26" é apresentado diariamente por Tadeu e está na reta final, com apenas quatro concorrentes na disputa e a final marcada para a próxima terça-feira (21/4).

"Meu maior ídolo! Minha maior referência! Descanse em paz", escreveu Tadeu Schmidt em publicação no Instagram. Reprodução/Redes sociais

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Rede Globo para saber se Tadeu Schmidt será substituído na noite desta sexta-feira (17/4), quando será definido o primeiro finalista do programa.

Até o momento da publicação deste texto, a Globo ainda não havia respondido.

Mesmo com o irmão à frente do "Big Brother Brasil", na Globo, há cinco anos, Oscar Schmidt (1958-2026) não acompanhava o programa com frequência. No dia de sua morte, uma entrevista concedida em 2022 voltou a circular nas redes sociais. Nela, o ex-jogador foi sincero ao comentar o reality show apresentado por Tadeu Schmidt. "Não assisto, não. Vejo raramente para ver meu irmão. É o tipo de programa de que eu não gosto. Gosto de programa melhor", disse.

O ídolo do basquete ainda deu uma alfinetada nos participantes da atraçãoa. "Eu assisto muito ao National Geographic, onde tem o Richard Rasmussen e os animais. Prefiro ver esse tipo de programa, que é um documentário. Os animais não estão pensando em fama", afirmou.

"Antes ele era meu irmão. Agora sou irmão dele"

Na mesma entrevista, Oscar elogiou o profissionalismo do irmão e brincou sobre a inversão de reconhecimento entre os dois. "Antes ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele. Não tem jeito, hoje ele está num farol gigantesco, e o Tadeu está todo dia! Ele é famoso, tenho um orgulho danado", declarou. Tadeu Schmidt chamava o irmão de "ídolo".

"Ele se fez sozinho. Claro, sempre tem alguém que dá uma mão, mas quase sozinho ele se construiu na Globo. Por isso está apresentando o 'BBB'. Não tinha outra pessoa para apresentar", completou lembrando que Tadeu entrou no lugar de Tiago Leifert.

Em comunicado, a família de Oscar destacou a luta de 15 anos do ex-atleta contra um tumor cerebral. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie. (Com Folhapress)

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes