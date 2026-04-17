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Tadeu Schmidt vive luto na reta final do 'BBB 26'

Oscar Schmidt, irmão mais velho do apresentador, morreu nesta sexta-feira (17/4); reality está na fase decisiva, com apenas quatro concorrentes na disputa

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Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
17/04/2026 17:29 - atualizado em 17/04/2026 18:48

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Oscar Schmidt, irmão mais velho de Tadeu Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17/4)
Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro e irmão mais velho de Tadeu Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17/4) crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão mais velho do apresentador da TV Globo Tadeu Schmidt, morreu nesta sexta-feira (17/4) após uma internação de urgência no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana. Oscar, que estava com 68 anos, marcou a história do esporte brasileiro. A morte foi confirmada pela assessoria do jogador. 

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Em 2011, Oscar foi diagnosticado com um tumor cerebral e passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes tratamentos desde então. 

Tadeu Schmidt, de 51 anos, assumiu o posto de apresentador do "Big Brother Brasil" em 2022, substituindo Tiago Leifert.

Oscar era um ídolo dos amantes do basquete e também para Tadeu. “Nunca sonhei em ser jornalista. Nunca sonhei em ser médico, dentista. Nunca sonhei exercer uma profissão tradicional. E sempre quis ser atleta. E como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também”, afirmou Tadeu, no programa “Altas Horas”, em 2016.

O "BBB26" é apresentado diariamente por Tadeu e está na reta final, com apenas quatro concorrentes na disputa e a final marcada para a próxima terça-feira (21/4).  

"Meu maior ídolo! Minha maior referência! Descanse em paz", escreveu Tadeu Schmidt em publicação no Instagram.
"Meu maior ídolo! Minha maior referência! Descanse em paz", escreveu Tadeu Schmidt em publicação no Instagram. Reprodução/Redes sociais

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Rede Globo para saber se Tadeu Schmidt será substituído na noite desta sexta-feira (17/4), quando será definido o primeiro finalista do programa.

Até o momento da publicação deste texto, a Globo ainda não havia respondido.  

Mesmo com o irmão à frente do "Big Brother Brasil", na Globo, há cinco anos, Oscar Schmidt (1958-2026) não acompanhava o programa com frequência. No dia de sua morte, uma entrevista concedida em 2022 voltou a circular nas redes sociais. Nela, o ex-jogador foi sincero ao comentar o reality show apresentado por Tadeu Schmidt. "Não assisto, não. Vejo raramente para ver meu irmão. É o tipo de programa de que eu não gosto. Gosto de programa melhor", disse.

O ídolo do basquete ainda deu uma alfinetada nos participantes da atraçãoa. "Eu assisto muito ao National Geographic, onde tem o Richard Rasmussen e os animais. Prefiro ver esse tipo de programa, que é um documentário. Os animais não estão pensando em fama", afirmou.

"Antes ele era meu irmão. Agora sou irmão dele"

Na mesma entrevista, Oscar elogiou o profissionalismo do irmão e brincou sobre a inversão de reconhecimento entre os dois. "Antes ele era meu irmão, agora eu sou irmão dele. Não tem jeito, hoje ele está num farol gigantesco, e o Tadeu está todo dia! Ele é famoso, tenho um orgulho danado", declarou. Tadeu Schmidt chamava o irmão de "ídolo".

"Ele se fez sozinho. Claro, sempre tem alguém que dá uma mão, mas quase sozinho ele se construiu na Globo. Por isso está apresentando o 'BBB'. Não tinha outra pessoa para apresentar", completou lembrando que Tadeu entrou no lugar de Tiago Leifert.

Em comunicado, a família de Oscar destacou a luta de 15 anos do ex-atleta contra um tumor cerebral. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e dois filhos, Filipe e Stephanie. (Com Folhapress)

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

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