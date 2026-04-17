Jordana sobre Ana Paula Renault no 'BBB 26': ‘Era recíproco’
A 17ª eliminada do reality tomou café da manhã com Ana Maria Braga nesta sexta-feira (17/4) e afirmou que ela e a Veterana mineira se respeitam
Jordana Morais iniciou sua agenda pós-BBB 26 poucas horas depois de ser eliminada na noite de quinta-feira (16/4).
A sister deixou o programa com 71,80% da média dos votos, após disputar o Paredão com Ana Paula Renault e Juliano Floss.
Na manhã seguinte, antes de sua participação no "Mais Você" com Ana Maria Braga, Jordana parou na portaria dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde um grupo de fãs a aguardava. Ela tirou fotos e conversou com quem estava no local.
Durante o encontro, um admirador mencionou a relação com Ana Paula Renault dentro do jogo: "Ana Paula quis jogar contigo. E ela gostava de você".
A eliminada respondeu com boa disposição: "Era recíproco. A gente ia para o embate quando precisava, mas a gente se respeitava muito. Era de verdade".