BBB 26: Por que a produção precisou intervir na festa

Milena precisou de cuidados na madrugada desta quinta-feira (16/4), depois de exagerar na bebida durante a Festa do Pijama do BBB 26. O episódio ocorreu logo após ela receber uma mensagem de Alfonso Herrera e Christian Chávez, da banda mexicana RBD.

A produção do programa interveio e pediu aos outros integrantes do Top 5 que dessem água à sister. A atitude dividiu o público nas redes sociais.

"Toda vez é isso, porque bebe então? A produção não deveria interferir não, vai sair mesmo!", reagiu uma seguidora no Instagram. Outro usuário ironizou: "Chama Samira pra acudir já que tá em 2º lugar no pódio dela!"

Fã declarada do grupo, a recreadora de festa infantil costuma cantar as músicas dos mexicanos durante o confinamento.

A REAÇÃO DA TIA MILENA VENDO O RECADO DO CHRISTIAN CHÁVEZ #BBB26 pic.twitter.com/k5XjggDjdi — Central Reality (@centralreality) April 16, 2026

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Paredão define saída nesta quinta

Ana Paula, Juliano e Jordana estão no penúltimo paredão do BBB 26, a ser definido ainda nesta quinta-feira (16/4), com o programa chegando ao final na próxima terça (21/4).