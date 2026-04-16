Assine
overlay
Início Cultura
TELEVISÃO

BBB 26: Por que a produção precisou intervir na festa

Na Festa do Pijama realizada na noite de quarta-feira (15/4), Milena exagerou na bebida e precisou de cuidados; sister ficou emocionada com o vídeo que recebeu

Publicidade
Carregando...
CB
Cadu Bruno
CB
Cadu Bruno
Repórter
16/04/2026 12:36

compartilhe

SIGA
×
BBB 26: Por que a produção precisou intervir na festa
A mineira Milena recebeu um recado em vídeo de seu ídolo do RDB e ficou empolgada logo no início da festa crédito: Tupi

Milena precisou de cuidados na madrugada desta quinta-feira (16/4), depois de exagerar na bebida durante a Festa do Pijama do BBB 26. O episódio ocorreu logo após ela receber uma mensagem de Alfonso Herrera e Christian Chávez, da banda mexicana RBD.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A produção do programa interveio e pediu aos outros integrantes do Top 5 que dessem água à sister. A atitude dividiu o público nas redes sociais.

"Toda vez é isso, porque bebe então? A produção não deveria interferir não, vai sair mesmo!", reagiu uma seguidora no Instagram. Outro usuário ironizou: "Chama Samira pra acudir já que tá em 2º lugar no pódio dela!"

Fã declarada do grupo, a recreadora de festa infantil costuma cantar as músicas dos mexicanos durante o confinamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Paredão define saída nesta quinta

Ana Paula, Juliano e Jordana estão no penúltimo paredão do BBB 26, a ser definido ainda nesta quinta-feira (16/4), com o programa chegando ao final na próxima terça (21/4).

Tópicos relacionados:

alcool bbb-26 pagina-do-participante televisao tv-globo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay