'BBB 26': Gabriela chora com VTs e muda de opinião sobre sister

Eliminada do reality na noite de terça (14/4), a Pipoca paulista analisou o próprio jogo e o dos concorrentes no café da manhã com Ana Maria Braga

JJ
Joubert Júnior
15/04/2026 17:15

BBB 26: Gabriela chora e desabafa contra Jordana após eliminação da casa
Gabriela reviu atitudes na casa e admitiu que 'às vezes' é 'muito reativa' crédito: Tupi

Gabriela foi a convidada do Café com o Eliminado desta quarta-feira (15/4) no "Mais Você". A 15ª eliminada do BBB 26 revisitou momentos marcantes de sua passagem pela casa ao lado de Ana Maria Braga e chegou às lágrimas ao rever a própria saída do programa.

"Foi emocionante o discurso do Tadeu Schmidt, foi tão lindo", disse ela, visivelmente tocada ao assistir ao momento da eliminação.

Gabriela vê pilha de Jordana em vídeo

Logo depois, a ex-sister assistiu a uma cena em que Jordana critica sua postura no jogo em conversa com Marciele. Gabriela, no entanto, fez outra leitura da situação.

"Eu acho que a Jordana botava muita pilha", afirmou, acrescentando que ela e Marciele tiveram uma discussão, mas se resolveram. "Vendo esse vídeo, acho que ela queria ver o caos".

Sobre a escolha dos aliados, Gabriela comentou que o outro grupo era formado por pessoas com quem teve conflitos desde o início, como Babu, Juliano, Solange e o Boneco. Foi em Cowboy que encontrou acolhimento. "Tive mais uma identificação e também um carinho pelo Cowboy. Foi onde me senti acolhida", disse.

Reatividade e arrependimento com o Monstro

A ex-sister também admitiu que nem sempre soube segurar as reações. "Me deu um estalo quando Cowboy falou que eu era fraca na prova. Eu sou, às vezes, muito reativa", reconheceu.

Ao rever o momento em que aplicou o Castigo do Monstro no mineiro, Gabriela ficou dividida. Disse ter sentido muita tristeza na hora e que, depois, ficou se questionando: "Será que não fui durona demais?".

