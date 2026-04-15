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Vídeo: repórter e torcedora se apaixonam ao vivo e trocam contatos

iInteração ocorreu em Buenos Aires, a capital argentina, após vitória do Boca Juniors pela Libertadores; momento ganhou destaque nas redes sociais

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
15/04/2026 12:53

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Vídeo: repórter e torcedora se apaixonam ao vivo e trocam contatos
Vídeo: repórter e torcedora se apaixonam ao vivo e trocam contatos crédito: Tupi

A vitória do Boca Juniors por 3 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, na noite de terça-feira (14/4), pela Copa Libertadores da América, ganhou um destaque inesperado fora das quatro linhas. Uma entrevista realizada nos arredores do La Bombonera viralizou nas redes sociais após uma interação descontraída entre repórter e torcedora.

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O momento envolveu o jornalista Nicolás Luaces, da emissora AZZ, e uma torcedora identificada como Daniela. Durante a conversa, a jovem analisava a atuação do time quando recebeu um elogio do repórter.

"Você é jornalista? Boa análise", comentou Nicolás, em tom descontraído. Na sequência, ele perguntou de onde a torcedora era, e ambos descobriram que são da cidade de Lanús, na Província de Buenos Aires.

Interação descontraída repercute nas redes

A entrevista seguiu com troca de olhares e um clima leve entre os dois. Em determinado momento, o repórter perguntou se Daniela já seguia a emissora nas redes sociais. Após a resposta negativa, ele sugeriu que ela passasse a acompanhar o perfil.

Enquanto a torcedora pegava o celular para seguir a página, o jornalista brincou que a câmera mostraria a ação para evitar a impressão de que estaria divulgando o próprio perfil. A resposta da jovem, no entanto, chamou atenção. "Não me incomoda se quiser passar o seu", disse Daniela, deixando o repórter visivelmente sem graça. Em seguida, Nicolás acabou divulgando o próprio perfil antes de retomar a entrevista.

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O vídeo termina com os dois se despedindo e prometendo continuar a conversa posteriormente. A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando comentários sobre o momento espontâneo após a partida.

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