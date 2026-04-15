Top 5 do BBB receberão mensagens de artistas na festa; veja quem gravou

Mensagens de artistas nacionais e internacionais vão animar a festa desta quarta-feira (15/4) no "BBB 26", com clima de "festa do pijama" na reta final do programa.

O DJ francês Bob Sinclar mandará um recado para Ana Paula Renault, e Christian Chávez, ex-integrante do RBD, vai se comunicar com Milena. Cly G, que já tem parceria musical com Juliano Floss, enviou mensagem especial para o brother.

Do lado dos artistas nacionais, Lazzo Matumbi vai surpreender Leandro Boneco, e a banda Kid Abelha terá uma mensagem reservada para Jordana. A dinâmica deve movimentar os ânimos dentro da casa.

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Clima de tensão com paredão em andamento

A celebração acontece em meio ao 17º paredão do reality. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência no programa e aguardam o resultado da votação do público.