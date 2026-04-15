Participante do 'BBB 26' é informada sobre demissão ao vivo

Fora do BBB 26, Gabriela recebeu uma notícia inesperada sobre sua vida profissional. A 15ª eliminada do reality show global descobriu durante sua participação no programa "Mais Você" desta quarta-feira (15/4) que não tem mais o emprego que ocupava antes do confinamento .

Em conversa com Ana Maria Braga no tradicional café da manhã, a paulista detalhou como era seu cotidiano antes da fama. Ela enfrentou um paredão triplo – com Ana Paula Renault e Juliano Floss – e deixou a disputa pelo prêmio milionário com a maioria dos votos do público.

A apresentadora abordou diretamente a situação laboral da convidada, revelando que ela havia sido desligada do posto de auxiliar. "Fiquei sabendo hoje que ficou sem emprego", comentou Ana Maria, ao falar sobre a remuneração que Gabriela recebia.

Confira o vídeo

Durante o #MaisVocê, Gabriela falou sobre a sua realidade antes de entrar no #BBB26 e detalhou a venda de doces para o sustento da casa. pic.twitter.com/QytVvMH87g — Hugo Gloss (@HugoGloss) April 15, 2026

A ex-participante reagiu com descontração ao confirmar que já estava ciente do ocorrido. "Fiquei sabendo da demissão. Glô Glô, me contrata", brincou a estudante, sugerindo em tom de piada uma vaga de trabalho na própria emissora.

Antes de entrar na casa, a jovem conciliava uma agenda cheia como estudante de psicologia e profissional da saúde. Ela atuava no suporte a crianças autistas em horário integral, seguindo para os treinos físicos e para a universidade no período noturno.

Trabalho com autismo e vendas de doces

Para Gabriela, o curso superior representa a realização de um grande objetivo pessoal e profissional. "Trabalhava das 8h às 17h, depois ia para a academia e a faculdade. Foi onde eu me encontrei", relatou sobre sua vocação na área.

Com um rendimento mensal de R$ 2.300, ela era a principal responsável pelo sustento de sua mãe e de sua irmã. Para complementar o orçamento doméstico, a paulista ainda dedicava seus finais de semana à produção e venda de doces.

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A saída de Gabriela ocorreu no 16º paredão da temporada, no qual ela teve 64,12% dos votos. Juliano Floss obteve 29,24% dos votos, enquanto Ana Paula Renault teve a menor rejeição entre os emparedados, com apenas 6,64% da média dos votos registrados.