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Wagner Moura é capa da Time e entra para lista dos mais influentes do mundo

Ator brasileiro é capa da revista com destaque após o Oscar. Astro é descrito como "força política e humanitária" em perfil escrito por Jeremy Strong

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/04/2026 11:02

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Wagner Moura em capa da revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo em 2026
Wagner Moura em capa da revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo em 2026 crédito: Time / reprodução

O ator Wagner Moura foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026 pela revista Time, consolidando um dos momentos mais relevantes de sua carreira internacional. O brasileiro estampa a nova edição do periódico, como divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira (15/4). Além de Wagner Moura, a lista inclui a atriz Zoe Saldaña, a comediante Nikki Glaser e o cantor Luke Combs.

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O reconhecimento vem após a indicação do brasileiro ao Oscar de Melhor Ator pelo filme “O agente secreto”. O perfil publicado pela revista destaca Moura como uma figura que ultrapassa o campo artístico. Em texto assinado pelo ator Jeremy Strong, da série “Succession”,  o brasileiro é descrito como alguém que alcançou um novo patamar global. “Há muito uma lenda no Brasil, ele já está no palco mundial há algum tempo. Mas, neste último ano, Moura rompeu o teto do mundo”, elogia.

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Strong também relembra a experiência de assistir à atuação de Moura no Festival de Cannes, classificando o trabalho como algo que conduz o público “ao coração da vida” e a um território reservado a performances “transcendentes”.

O tributo destaca ainda o engajamento político do ator. “Moura, que viveu sob o governo de direita de Jair Bolsonaro de 2019 a 2023, é alguém que entende que democracia e liberdade são coisas pelas quais precisamos lutar todos os dias”, afirma.

Ao relacionar a atuação artística ao contexto político, Strong cita uma declaração de Robert De Niro sobre o papel da arte frente ao autoritarismo. “Quando De Niro disse que fascistas deveriam temer a arte, ele estava falando de artistas como Moura. O tipo de artista de que precisamos mais do que nunca agora”, declara.

A publicação também ressalta a trajetória de Moura em obras de forte conteúdo político, como o filme “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, ambientado no período da ditadura brasileira, e a estreia do ator como diretor em “Marighella”. Segundo a revista, o ator utiliza a arte como ferramenta de reflexão e mobilização social, sendo “uma força do político e do humano”.

Em outro texto da Time, assinado pela crítica Stephanie Zacharek, o brasileiro é descrito como um “antídoto analógico” em meio à era digital. “Há algo nele que remete à velha Hollywood, a ponto de parecer uma exceção entre a maioria dos atores contemporâneos”, diz o perfil.

A crítica destaca ainda características pessoais do ator. “Seu charme discreto e senso de humor travesso equilibram qualquer tendência ao excesso de seriedade”, pontua. A publicação também chama atenção para o estilo de vida fora do padrão das celebridades atuais. 

“Ele não usa redes sociais, ouve música em vinil e dirige um Volkswagen Fusca de 1959. Em um mundo cada vez mais digital, ele é o antídoto analógico de que não sabíamos que precisávamos”, destaca a publicação.

Outro ponto ressaltado é a formação acadêmica do artista. Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, Moura, segundo a revista, encontrou na atuação uma forma de unir arte e política. “Aqueles anos de faculdade e os autores que leu foram reveladores para ajudá-lo a entender como arte e política se entrelaçam”, aponta.

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Wagner Moura sobre planos após o Oscar: "Tenho que ir em uma festa e depois eu quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil" -Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Wagner Moura sobre planos após o Oscar: "Tenho que ir em uma festa e depois eu quero meter o pé e fazer um pagode com a galera do Brasil" Divulgac?a?o/Cibelle Levi
A seleção reúne nomes de áreas como cultura, política e tecnologia que, segundo o jornal, devem influenciar os rumos do país nos próximos anos. A publicação destaca a força da trajetória artística de Wagner e sua capacidade de dialogar com temas contemporâneos sensíveis. -Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
A seleção reúne nomes de áreas como cultura, política e tecnologia que, segundo o jornal, devem influenciar os rumos do país nos próximos anos. A publicação destaca a força da trajetória artística de Wagner e sua capacidade de dialogar com temas contemporâneos sensíveis. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
Wagner Moura, aliás, fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorre a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país. -Reprodução de vídeo TV Globo
Wagner Moura, aliás, fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026. Moura também concorre a Melhor Ator no Oscar 2026, outra indicação histórica para o país. Reprodução de vídeo TV Globo
Vamos conhecer mais sobre ele? Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. -Flickr Zé Carlos Barretta
Vamos conhecer mais sobre ele? Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa “Sabor da Paixão”, ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. -Reprodução
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa “Sabor da Paixão”, ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como “Abril Despedaçado” (2001), “Deus é Brasileiro” (2003), “Carandiru” (2003), “Ó, Paí, Ó” (2007) e “Saneamento Básico, O Filme” (2007). -Divulgação/Zeca Guimarães
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como “Abril Despedaçado” (2001), “Deus é Brasileiro” (2003), “Carandiru” (2003), “Ó, Paí, Ó” (2007) e “Saneamento Básico, O Filme” (2007). Divulgação/Zeca Guimarães
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso “Tropa de Elite”, de José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. -Divulgação
Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeção ainda maior com o lançamento do sucesso “Tropa de Elite”, de José Padilha, no qual interpreta o icônico Capitão Nascimento. Divulgação
O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro”. Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. -Divulgação
O sucesso se repetiu em 2010, com a continuação “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro”. Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação
Wagner Moura também atuou em novelas, como “A Lua Me Disse” (2005) e “Paraíso Tropical” (2007), e na minissérie “JK” (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. -Reprodução TV Globo
Wagner Moura também atuou em novelas, como “A Lua Me Disse” (2005) e “Paraíso Tropical” (2007), e na minissérie “JK” (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica “Elysium”, que teve avaliações razoáveis da crítica. -Divulgação
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica “Elysium”, que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série “Narcos”, de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. -Reprodução/Netflix
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série “Narcos”, de três temporadas. Na trama, interpreta Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, “Marighella”. Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística. -Divulgação
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, “Marighella”. Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, recebendo aclamação da crítica e consolidando sua versatilidade artística. Divulgação
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série “Iluminadas” (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme “O Agente Oculto” (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans. -Divulgação
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série “Iluminadas” (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme “O Agente Oculto” (2022), com os astros Ryan Gosling e Chris Evans. Divulgação
Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por “Tropa de Elite” (2007) e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro” (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock “Sua Mãe”. -divulgação
Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por “Tropa de Elite” (2007) e “Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro” (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock “Sua Mãe”. divulgação
Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme “Guerra Civil”, produção internacional dirigida por Alex Garland.<br /> Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst. -divulgação / a24
Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme “Guerra Civil”, produção internacional dirigida por Alex Garland.
Na trama, ele atua ao lado da renomada atriz Kirsten Dunst. divulgação / a24
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. -Reprodução/Instagram
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram

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