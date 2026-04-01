Wagner Moura Cullen? Ator brasileiro protagoniza suspense de vampiros com Kristen Stewart
Artista interpreta Raoul, um morador de Los Angeles que, ao lado da mulher, se vê seduzido por um universo de prazer e violência
O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado no elenco do suspense de vampiros Flesh of the Gods. O protagonista de O Agente Secreto vai estrelar o longa ao lado de Kristen Stewart, já familiarizada com às tramas vampirescas com a saga Crepúsculo.
Moura vai interpretar Raoul, marido de Alex (Kristen). Na trama, o casal, que vive em um arranha-céu em Los Angeles na década de 1980, se aventura pela cena noturna da cidade. A vida dos dois muda radicalmente quando conhecem Namelss (Sem Nome), líder de um grupo hedonista, e são seduzidos por um universo de prazer e violência.
O papel assumido pelo brasileiro seria de Oscar Isaac, mas o astro da Guatemala precisou declinar da proposta por conflitos na agenda. Anunciado em 2024, Flesh of the Gods é uma produção da A24, produtora que já alavancou os filmes vencedores do Oscar Anora e Parasita, e que agora aposta no longa The Drama, com Zendaya e Robert Pattinson.
E por falar em Oscar, esse é um resultado direto da projeção de Wagner, que brilhou na temporada de premiações, conquistando o Globo de Ouro. Mas essa não é a primeira vez dele no cenário internacional. O baiano já esteve em obras renomadas como a série Narcos e o filme Guerra Civil, obras que consolidaram a carreira dele no cinema internacional.