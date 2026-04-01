Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Wagner Moura Cullen? Ator brasileiro protagoniza suspense de vampiros com Kristen Stewart

Artista interpreta Raoul, um morador de Los Angeles que, ao lado da mulher, se vê seduzido por um universo de prazer e violência

Publicidade
Carregando...
GB
Gabriella Braz - Correio Braziliense
Repórter
01/04/2026 23:33

compartilhe

SIGA
×
Na cerimônia do Oscar 2026, um broche desenhado pelo designer de joias brasileiro André Lasmar foi usado por Wagner Moura. O item foi inspirado no ramo que a pomba da paz carrega em seu bico e foi feita exclusivamente para o ator. crédito: Reprodução/TNT

O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado no elenco do suspense de vampiros Flesh of the Gods. O protagonista de O Agente Secreto vai estrelar o longa ao lado de Kristen Stewart, já familiarizada com às tramas vampirescas com a saga Crepúsculo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Moura vai interpretar Raoul, marido de Alex (Kristen). Na trama, o casal, que vive em um arranha-céu em Los Angeles na década de 1980, se aventura pela cena noturna da cidade. A vida dos dois muda radicalmente quando conhecem Namelss (Sem Nome), líder de um grupo hedonista, e são seduzidos por um universo de prazer e violência. 

O papel assumido pelo brasileiro seria de Oscar Isaac, mas o astro da Guatemala precisou declinar da proposta por conflitos na agenda. Anunciado em 2024, Flesh of the Gods é uma produção da A24, produtora que já alavancou os filmes vencedores do Oscar Anora e Parasita, e que agora aposta no longa The Drama, com Zendaya e Robert Pattinson. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E por falar em Oscar, esse é um resultado direto da projeção de Wagner, que brilhou na temporada de premiações, conquistando o Globo de Ouro. Mas essa não é a primeira vez dele no cenário internacional. O baiano já esteve em obras renomadas como a série Narcos e o filme Guerra Civil, obras que consolidaram a carreira dele no cinema internacional. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay