Wagner Moura será vilão em '007'? Entenda possível escalação do brasileiro

O nome de Wagner Moura voltou a circular com força nos bastidores de Hollywood como um dos favoritos para interpretar o vilão no próximo filme da franquia "James Bond". A especulação ganhou tração, segundo informações do site norte-americano "RadarOnline", em meio às buscas por um novo ator para viver o agente 007, e o brasileiro surge como uma escolha poderosa para antagonizar o espião mais famoso do cinema.

Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita pelos produtores da Eon Productions, a possibilidade se apoia na crescente carreira internacional de Moura. Sua aclamação global veio com o papel de Pablo Escobar na série "Narcos", mas foi a recente indicação ao Oscar 2026, por "O agente secreto", que consolidou sua presença no circuito internacional, colocando-o no radar de grandes estúdios para papéis de destaque.

Por que o nome dele ganha força?

A versatilidade de Wagner Moura é um dos seus maiores trunfos. Ele provou ser capaz de ir muito além do estereótipo do traficante, com atuações marcantes em produções como "Guerra civil" (2024). No filme, ele interpreta um jornalista atravessando os EUA num contexto de conflagração social, mostrando uma faceta completamente diferente da de "Narcos".

A capacidade de transitar entre papéis heroicos e vilanescos, sempre com grande intensidade, o torna ideal para o universo de 007. Os vilões da saga são conhecidos por sua inteligência e sofisticação, características que o ator brasileiro consegue transmitir com naturalidade em cena.

O que falta para o anúncio?

O principal obstáculo para uma definição é o segredo que envolve a produção do novo filme. A prioridade máxima dos estúdios é encontrar o substituto de Daniel Craig para o papel de James Bond.

O ator britânico Aaron Taylor-Johnson é o mais cotado para a vaga, mas o anúncio oficial ainda não aconteceu. Outros nomes, como Jacob Elordi e Callum Turner, também são citados. Para o papel de vilão, Wagner Moura concorre com o francês Jean Dujardin e o alemão Christian Friedel.

A escolha do antagonista está diretamente ligada ao perfil do novo herói. O roteiro, que também precisa ser finalizado, já conta com nomes de peso.

Denis Villeneuve, diretor de ‘Duna’, foi confirmado para dirigir o 26º filme da franquia, com roteiro de Steven Knight, criador de ‘Peaky Blinders’. A estreia está prevista para 2028.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.