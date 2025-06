Denis Villeneuve dirigirá próximo filme de James Bond

Denis Villeneuve dirigirá o próximo filme de James Bond, a cargo da Amazon MGM, anunciou o estúdio nesta quarta-feira (25).

O diretor franco-canadense, responsável pela saga "Duna", disse em comunicado da Amazon que o projeto é "uma grande responsabilidade", mas também "uma grande honra".

"Sou um fã incondicional de Bond. Para mim, é um personagem sagrado", acrescentou Villeneuve.

"Cresci assistindo a filmes de James Bond com meu pai [...] Tenho a intenção de honrar a tradição e abrir caminho para muitas novas missões que estão por vir", acrescentou.

"É uma honra para nós que Denis tenha aceitado dirigir o próximo capítulo de James Bond. É um mestre do cinema cuja filmografia fala por si só", disse Mike Hopkins, responsável da Amazon MGM Studios e da Amazon Prime.

A gigante, que está responsável pela saga do espião mais famoso do mundo, também anunciou que Tanya Lapointe será a produtora-executiva, enquanto Amy Pascal e David Heyman serão produtores do aguardado longa-metragem.

O que continua sendo um mistério é quem ficará a cargo do papel de James Bond, que foi interpretado por Daniel Craig até 2021, quando se despediu do personagem após a estreia de "007 - Sem Tempo para Morrer".

A saga mudou de dono depois deste filme. A Amazon pagou quase 8,45 bilhões de dólares (R$ 46,8 bilhões, na cotação atual) para comprar em 2022 o lendário estúdio de Hollywood MGM, que incluía o catálogo dos filmes antigos de James Bond.

Mas, durante três anos, a gigante da distribuição se deparou com a resistência de Barbara Broccoli e Michael Wilson, os produtores históricos da saga, que mantinham seus direitos sobre os filmes.

A Amazon finalmente chegou a um acordo financeiro com eles em fevereiro para assumir o controle criativo da franquia.

O acordo, cujo valor não foi revelado, permitirá à companhia de Jeff Bezos pilotar as próximas aventuras de Bond.

