Conheça o 'Zé Ninguém' que irritou Putin e levou o Oscar de Documentário
Chega ao streaming o filme de Pavel Talankin com cenas constrangedoras da propaganda contra a Ucrânia imposta às escolas russas pelo governo Putin
compartilheSIGA
Um jovem professor de escola primária da pequena Karabash, cidade russa com pouco mais de 10 mil habitantes, que vive com uma calopsita e um cachorro salsicha em apartamento modesto, conseguiu despertar a ira de Vladimir Putin no Kremlin. Ironicamente, isso ocorreu porque ele cumpriu ordens do governo após a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O professor é Pavel Talankin. Ele costumava gravar vídeos dos alunos em eventos escolares, mas, com o início da guerra, foi obrigado a registrar aulas patrióticas e cerimônias cívicas, a fim de comprovar que a escola seguia a diretriz oficial de incutir propaganda nacionalista nos estudantes.
Talankin nunca apoiou o conflito. Revoltado com o posicionamento da Rússia, reuniu o material captado em sala de aula em “Um Zé Ninguém contra Putin”, vencedor do Oscar deste ano de Melhor Documentário em Longa-Metragem. A produção chega à plataforma Filmelier+ nesta quinta-feira (26/3).
Leia Mais
Ao longo de 90 minutos, o ex-professor contextualiza o ambiente escolar e apresenta os personagens centrais do filme: professores e alunos. Com exceção de um único docente, ligado ao partido governista, os demais demonstram desconforto com as novas exigências. Eles são obrigados a ler mensagens que supostamente justificam a guerra, classificando ucranianos como “neonazistas militarizados”.
Os textos exaltam a “Mãe Rússia” e sustentam que se opor ao governo é se opor à própria pátria – portanto, um ato de traição. “A professora está lendo isso porque é obrigada”, diz Talankin, atrás das câmeras, após registrar uma dessas falas na escola.
Enquanto o conflito se intensifica, a partir de 2023, jovens em idade de alistamento passam a ser convocados. Entre eles, alunos de Talankin prestes a se formar. No primeiro momento, os rapazes encaram a situação com aparente naturalidade. Mas na confraternização filmada discretamente pelo professor, um deles chora escondido, confidenciando ao amigo que não quer ir para o front.
Na mídia, o discurso pró-guerra se radicaliza. O documentarista resgata entrevistas com declarações absurdas, como a de um homem que afirma: “Não estamos matando (os ucranianos) por ódio, e sim por amor. Amor aos nossos filhos. Amor à nossa pátria”.
Esse movimento se reflete diretamente na escola de Karabash. Os alunos passam a marchar, prestam continência à bandeira, participam de aulas de tiro e arremesso de granadas. A propaganda surte efeito. As crianças, antes indiferentes ao conflito, passam a repetir, com entusiasmo, o discurso oficial. Não por acaso, Putin afirma diretamente aos professores: “O trabalho de vocês é fundamental”.
Talankin expõe as mentiras disseminadas pelo governo e contrapõe versões oficiais com imagens contundentes. Justamente por isso, o filme não poderia ser concluído nem exibido na Rússia.
Quem viabilizou o projeto e garantiu sua circulação foi a britânica BBC, que ajudou o diretor a deixar o país e se refugiar em local desconhecido na Europa, bem longe do alcance do Kremlin.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“UM ZÉ NINGUÉM CONTRA PUTIN”
Alemanha/Reino Unido/Dinamarca/República Tcheca, 2025, 90 min. De Pavel Talankin, codireção de David Borenstein. Disponível na plataforma Filmelier+.