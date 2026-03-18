Rússia acusa documentário vencedor do Oscar de filmar crianças sem consentimento

O Comitê de Direitos Humanos da Rússia, um órgão do governo, acusou nesta quarta-feira (18) a equipe por trás do documentário vencedor do Oscar "Mr. Nobody Against Putin" de usar imagens de menores sem consentimento. Esta foi a primeira reação oficial ao filme, que denuncia a doutrinação de estudantes na Rússia.

Pavel Talankin, professor e cinegrafista em uma escola na pequena cidade de Karabakh, nos Montes Urais, gravou a intensificação da doutrinação de estudantes após o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

Talankin fugiu do país em 2024 com os vídeos.

As imagens formaram a base deste filme de 90 minutos, codirigido por Talankin e pelo diretor americano David Borenstein, que ganhou o Oscar de Melhor Documentário.

O Conselho Presidencial da Rússia para os Direitos Humanos, um órgão consultivo, afirmou nesta quarta-feira, via Telegram, que enviou uma carta ao comitê organizador do Oscar e ao diretor-geral da Unesco, solicitando à Academia americana que "examine se esta obra está em conformidade com os padrões éticos e legais aplicados pela Academia na concessão de seus prêmios".

Segundo o conselho, "o uso de imagens de menores foi realizado sem o consentimento dos pais ou responsáveis legais das crianças e sem levar em consideração o caráter limitado do uso desse tipo de material, que foi inicialmente gravado em um contexto educacional".

Até o momento, o Kremlin evitou se pronunciar sobre o documentário.

"Não assisti a esse filme", disse o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, na segunda-feira.

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