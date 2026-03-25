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HBO divulga trailer de 'Harry Potter' e confirma estreia em 2026

Primeiro ano da série será intitulado 'Harry Potter e a pedra filosofal' e terá oito episódios; projeto prevê adaptação de todos os livros de J. K. Rowling

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Giovana Souza*
Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
25/03/2026 17:41

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Na nova adaptação, o trio principal será interpretado por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) e Arabella Stanton (Hermione). crédito: HBO Max/Reprodução

O primeiro trailer da série de "Harry Potter" foi divulgado nesta quarta-feira (25/3). O HBO Max também confirmou que a estreia da primeira temporada está prevista para o natal de 2026.

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Intitulada "Harry Potter e a pedra filosofal", assim como o livro e o filme, a temporada contará com oito episódios. O trio principal é interpretado por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) e Arabella Stanton (Hermione)

No trailer, Harry começa sendo maltratado pelos tios, que o adotaram quando bebê, e por outras crianças na escola. Todos querem que ele seja normal. "Não há nada de especial em você", diz a tia Petunia (Bel Powley). 

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Em seguida, quando completa 11 anos, Harry recebe a carta de convite para estudar em Hogwarts e é levado para a escola de magia por Hagrid (Nick Frost). Outras cenas do vídeo mostram o protagonista fazendo amizade com Ron, aprendendo a usar a varinha, participando da cerimônia com o Chapéu Seletor e utilizando o uniforme da equipe de quadribol da Grifinória. 

 

A proposta do seriado é adaptar todos os livros escritos por J.K. Rowling, que também é produtora-executiva do projeto, cada um em uma temporada. Já houve confirmação de que os pontos de vista de outros personagens, além de Harry, também serão explorados.

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Outros atores confirmados na série são John Lithgow como o diretor Albus Dumbledore, Janet McTeer como a professora Minerva McGonagall e Paapa Essiedu como o professor Severus Snape. 

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