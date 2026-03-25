HBO divulga trailer de 'Harry Potter' e confirma estreia em 2026

O primeiro trailer da série de "Harry Potter" foi divulgado nesta quarta-feira (25/3). O HBO Max também confirmou que a estreia da primeira temporada está prevista para o natal de 2026.

Intitulada "Harry Potter e a pedra filosofal", assim como o livro e o filme, a temporada contará com oito episódios. O trio principal é interpretado por Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) e Arabella Stanton (Hermione).

No trailer, Harry começa sendo maltratado pelos tios, que o adotaram quando bebê, e por outras crianças na escola. Todos querem que ele seja normal. "Não há nada de especial em você", diz a tia Petunia (Bel Powley).

Em seguida, quando completa 11 anos, Harry recebe a carta de convite para estudar em Hogwarts e é levado para a escola de magia por Hagrid (Nick Frost). Outras cenas do vídeo mostram o protagonista fazendo amizade com Ron, aprendendo a usar a varinha, participando da cerimônia com o Chapéu Seletor e utilizando o uniforme da equipe de quadribol da Grifinória.

A proposta do seriado é adaptar todos os livros escritos por J.K. Rowling, que também é produtora-executiva do projeto, cada um em uma temporada. Já houve confirmação de que os pontos de vista de outros personagens, além de Harry, também serão explorados.

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Outros atores confirmados na série são John Lithgow como o diretor Albus Dumbledore, Janet McTeer como a professora Minerva McGonagall e Paapa Essiedu como o professor Severus Snape.