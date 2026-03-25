Especial 20 anos de Hannah Montana: relembre músicas que marcaram os fãs
De 'The Best of Both Worlds' a 'The Climb'; relembre os maiores sucessos da trilha sonora da série que se tornaram hinos pop dos anos 2000
compartilheSIGA
A série “Hannah Montana”, um fenômeno do Disney Channel lançado em 2006, não apenas lançou a carreira de Miley Cyrus, mas também deixou uma trilha sonora que definiu a cultura pop dos anos 2000. As músicas, que misturavam pop, pop rock e country pop, tornaram-se hinos para uma geração de jovens que acompanhava a vida dupla da estudante Miley Stewart e da estrela pop Hannah Montana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A seleção a seguir abrange diferentes álbuns e fases da série (2006-2009), com faixas que ultrapassaram o sucesso do programa e se consolidaram nas paradas musicais da época, sendo lembradas com carinho até hoje. Confira algumas delas que se tornaram inesquecíveis.
Leia Mais
'The best of both worlds'
A música de abertura da série mescla uma batida pop-rock, com a letra que resume perfeitamente a premissa do programa: a tentativa de equilibrar uma vida normal com o estrelato. A faixa se tornou um sinônimo instantâneo de “Hannah Montana” e capturou a fantasia de ter uma identidade secreta.
'Nobody's perfect'
Com uma mensagem poderosa sobre autoaceitação, “Nobody's Perfect” se conectou com o público jovem. Lançada oficialmente no segundo álbum da série, “Hannah Montana 2: meet Miley Cyrus” de 2007, a canção aborda a pressão para ser perfeito e ensina que cometer erros faz parte do processo de crescimento.
'You'll always find your way back home'
A faixa do filme lançada em 2009 é uma das mais populares entre os fãs e os telespectadores. “You'll always find your way back home” marca o amadurecimento da personagem em sua jornada de autodescoberta.
'The climb'
Lançada na trilha sonora de Hannah Montana: O Filme (2009), “The climb” é interpretada pela Miley Cyrus. A canção fala sobre a importância da jornada, e não apenas do destino, e seu impacto foi tão grande que ultrapassou o universo de “Hannah Montana”, tornando-se um dos maiores hits da carreira de Miley Cyrus.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.