Assine
overlay
Início Cultura
MARCANTES

Especial 20 anos de Hannah Montana: relembre músicas que marcaram os fãs

De 'The Best of Both Worlds' a 'The Climb'; relembre os maiores sucessos da trilha sonora da série que se tornaram hinos pop dos anos 2000

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
25/03/2026 16:46 - atualizado em 25/03/2026 16:46

compartilhe

SIGA
x
Miley Cyrus em 'Hannah Montana', série que marcou os anos 2000 crédito: Netflix/ Divulgação

A série “Hannah Montana”, um fenômeno do Disney Channel lançado em 2006, não apenas lançou a carreira de Miley Cyrus, mas também deixou uma trilha sonora que definiu a cultura pop dos anos 2000. As músicas, que misturavam pop, pop rock e country pop, tornaram-se hinos para uma geração de jovens que acompanhava a vida dupla da estudante Miley Stewart e da estrela pop Hannah Montana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A seleção a seguir abrange diferentes álbuns e fases da série (2006-2009), com faixas que ultrapassaram o sucesso do programa e se consolidaram nas paradas musicais da época, sendo lembradas com carinho até hoje. Confira algumas delas que se tornaram inesquecíveis.

Leia Mais

'The best of both worlds'

A música de abertura da série mescla uma batida pop-rock, com a letra que resume perfeitamente a premissa do programa: a tentativa de equilibrar uma vida normal com o estrelato. A faixa se tornou um sinônimo instantâneo de “Hannah Montana” e capturou a fantasia de ter uma identidade secreta.

'Nobody's perfect'

Com uma mensagem poderosa sobre autoaceitação, “Nobody's Perfect” se conectou com o público jovem. Lançada oficialmente no segundo álbum da série, “Hannah Montana 2: meet Miley Cyrus” de 2007, a canção aborda a pressão para ser perfeito e ensina que cometer erros faz parte do processo de crescimento.

'You'll always find your way back home'

A faixa do filme lançada em 2009 é uma das mais populares entre os fãs e os telespectadores. “You'll always find your way back home” marca o amadurecimento da personagem em sua jornada de autodescoberta.

'The climb'

Lançada na trilha sonora de Hannah Montana: O Filme (2009), “The climb” é interpretada pela Miley Cyrus. A canção fala sobre a importância da jornada, e não apenas do destino, e seu impacto foi tão grande que ultrapassou o universo de “Hannah Montana”, tornando-se um dos maiores hits da carreira de Miley Cyrus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

hannah-montana miley-cyrus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay