Jornal contesta Chappell Roan e diz que segurança é da equipe da cantora

A polêmica envolvendo Chappell Roan ganhou um novo capítulo. Após a artista afirmar que o segurança responsável por abordar a enteada do jogador Jorginho, do Flamengo, não fazia parte de sua equipe, o jornal britânico "Daily Mail" publicou que o profissional, na verdade, teria vínculo direto com a cantora.

Segundo a reportagem, o homem seria Pascal Duvier, de 53 anos, conhecido por já ter atuado como guarda-costas de Kim Kardashian. Ele teria sido desligado da equipe da socialite após o assalto sofrido por ela em Paris, em 2016 – caso que teve grande repercussão internacional.

Na ocasião, Kardashian teve prejuízo estimado em milhões de dólares após criminosos invadirem o local onde estava hospedada. Duvier, segundo relatos da época, não estava presente no momento do crime, o que levou a questionamentos sobre sua atuação. Anos depois, o caso foi encerrado com um acordo entre as partes.

A identificação do segurança surge após o episódio registrado no último sábado (21/3), em um hotel em São Paulo, onde Roan e a família de Jorginho estavam hospedados durante o Lollapalooza 2026. A situação envolvendo a criança, que sorriu para a cantora, mas foi criticada por um segurança, rapidamente repercutiu nas redes sociais e gerou críticas.





No domingo (22/3), a cantora se manifestou publicamente, pediu desculpas e afirmou que não viu a criança e não presenciou diretamente o ocorrido envolvendo o segurança. "É injusto assumir que alguém tem más intenções", disse, sugerindo que a abordagem teria sido uma ação isolada de um profisisonal do local ou de terceiros.

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A versão, no entanto, foi contestada por Catherine Harding, esposa de Jorginho. Ela afirmou não ter dúvidas de que o segurança estava acompanhando a artista no momento do episódio. "Não sei se era segurança pessoal, mas ele estava com ela. E não era do hotel", declarou.