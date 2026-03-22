Chappell Roan se manifesta após polêmica com filha de jogador de futebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Chappell Roan, que se apresentou no Lollapalooza neste sábado (21/3), postou um vídeo no Instagram na manhã deste domingo comentando o episódio em que foi acusada de estrelismo pelo jogador do Flamengo Jorginho.

"Vou contar só a minha versão do que aconteceu hoje com uma mãe e uma criança que tiveram um envolvimento com um segurança que não é meu segurança pessoal. Eu nem vi. Eu nem vi uma mulher e uma criança. Eu não vi. Ninguém veio falar comigo. Ninguém me incomodou. Eu estava só sentada tomando café da manhã. Acho que essas pessoas também estavam hospedadas no hotel", disse.

"Eu não pedi para o segurança ir falar com essa mãe e essa criança. Eu não pedi. Elas não vieram até mim. Elas não estavam fazendo nada. É injusto a segurança simplesmente presumir que alguém não tem boas intenções quando não há motivo para acreditar nisso, porque não houve nenhuma ação sequer. Não é algo que eu apoio de forma alguma", afirmou no story.

A enteada de Jorginho, de 11 anos, é filha do ator Jude Law com Catherine Harding e vive no Brasil com a mãe e o jogador. As duas estavam hospedadas no mesmo hotel que a estrela pop em São Paulo e, segundo o relato, ao passar pela mesa da cantora no restaurante, a menina se empolgou ao ver a intérprete de "Pink Pony Club", sorriu, mas não falou com ela.

De acordo com Jorginho, um segurança, porém, disse que faria uma reclamação ao hotel por causa do comportamento da criança.

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"Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças. Tipo, isso é loucura. Eu peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter presumido que vocês fariam alguma coisa, e se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso."