Lollapalooza 2026: Confira o line-up e os horários dos shows de cada dia
Festival agita São Paulo com shows de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde e Skrillex; confira a programação completa e planeje sua rota pelos palcos
O Lollapalooza 2026 será realizado neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação começa na manhã de sexta-feira (20/3) e continua pelo sábado (21/3) e domingo (22/3).
A programação conta com artistas nacionais e internacionais, com divisão entre quatro palcos distintos: o Palco Budweiser, Palco Samsung Galaxy, Palco Flying Fish e Palco Perry's.
Entre as principais atrações do Lollapalooza 2026 estão Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex. Os artistas Doechii, Lewis Capaldi, Turnstile e Edson Gomes também estão entre os destaques do festival.
Sexta-feira (20)
12h: 89 FM
12h: Camila Jun
12h45: Stefanie
12h45: Worst
13h: Bruna Strait
13h40: Terraplana
14h15: ATKÖ
14h45: Negra Li
14h45: Scalene
15h30: Aline Rocha
15h50: Viagra Boys
16h45: Hosergirl
16h55: Blood Orange
16h55: Ruel
18h: Interpol
18h: DJ Diesel
19h05: Doechii
19h05: Men I Trust
19h15: Bunt
20h10: Deftones
20h30: Ben Böhmer
21h30: Sabrina Carpenter
21h30: Edson Gomes
22h15: Kygo
Sábado (21)
12h: Hurricanes
12h: Blackkat
12h45: Jadsa
12h45: Artur Menezes
13h: Marcelin O Brabo
13h40: Varanda
14h15: Crizin da Z.O.
14h45: Agnes Nunes
14h45: Cidade Dormitório
15h30: Febre90s
15h50: Foto em Grupo
16h45: N.I.N.A
16h55: Marina
16h55: The Warning
18h: Hamdi
18h: Cypress Hill
19h05: Lewis Capaldi
19h05: TV Girl
19h15: 2hollis
20h10: Skrillex
20h30: MU540
21h30: Chappell Roan
21h30: Riize
22h: Brutalismus 3000
Domingo (22)
12h: Jonabug
12h: Flávia Durante
12h45: Papisa
12h45: Papangu
13h: Entropia
13h40: Nina Maia
14h: Analu
14h45: Mundo Livre S/A
14h45: Balu Brigada
15h15: Alírio
15h50: Royel Otis
16h30: Idlibra
16h55: DJO
16h55: Oruã
17h45: Zopelar
18h: Addison Rae
19h: R.Ö.Z.
19h05: FBC
20h10: Lorde
20h15: ¥UUK€ ¥UK1MATSU
21h30: Tyler, The Creator
21h30: Katseye
21h45: Peggy Gou
Após o fim do festival, os fãs já podem garantir seus bilhetes para a edição do Lollapalooza que acontecerá em 2027, pois já na próxima terça-feira (24/3), os ingressos Lolla Lovers 2027 começam a ser vendidos para clientes Bradesco.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria