Lollapalooza 2026: Confira o line-up e os horários dos shows de cada dia

Festival agita São Paulo com shows de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde e Skrillex; confira a programação completa e planeje sua rota pelos palcos

Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
19/03/2026 14:38 - atualizado em 19/03/2026 14:38

Lollapalooza 2026: Confira o line-up e os horários dos shows de cada dia
Chappell Roan, uma das atrações do Lollapalooza 2026. crédito: Etienne Laurent / AFP

O Lollapalooza 2026 será realizado neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A programação começa na manhã de sexta-feira (20/3) e continua pelo sábado (21/3) e domingo (22/3).

A programação conta com artistas nacionais e internacionais, com divisão entre quatro palcos distintos: o Palco Budweiser, Palco Samsung Galaxy, Palco Flying Fish e Palco Perry's.

Entre as principais atrações do Lollapalooza 2026 estão Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex. Os artistas Doechii, Lewis Capaldi, Turnstile e Edson Gomes também estão entre os destaques do festival.

Sexta-feira (20)

  • 12h: 89 FM

  • 12h: Camila Jun

  • 12h45: Stefanie

  • 12h45: Worst

  • 13h: Bruna Strait

  • 13h40: Terraplana

  • 14h15: ATKÖ

  • 14h45: Negra Li

  • 14h45: Scalene

  • 15h30: Aline Rocha

  • 15h50: Viagra Boys

  • 16h45: Hosergirl

  • 16h55: Blood Orange

  • 16h55: Ruel

  • 18h: Interpol

  • 18h: DJ Diesel

  • 19h05: Doechii

  • 19h05: Men I Trust

  • 19h15: Bunt

  • 20h10: Deftones

  • 20h30: Ben Böhmer

  • 21h30: Sabrina Carpenter

  • 21h30: Edson Gomes

  • 22h15: Kygo

Sábado (21)

  • 12h: Hurricanes

  • 12h: Blackkat

  • 12h45: Jadsa

  • 12h45: Artur Menezes

  • 13h: Marcelin O Brabo

  • 13h40: Varanda

  • 14h15: Crizin da Z.O.

  • 14h45: Agnes Nunes

  • 14h45: Cidade Dormitório

  • 15h30: Febre90s

  • 15h50: Foto em Grupo

  • 16h45: N.I.N.A

  • 16h55: Marina

  • 16h55: The Warning

  • 18h: Hamdi

  • 18h: Cypress Hill

  • 19h05: Lewis Capaldi

  • 19h05: TV Girl

  • 19h15: 2hollis

  • 20h10: Skrillex

  • 20h30: MU540

  • 21h30: Chappell Roan

  • 21h30: Riize

  • 22h: Brutalismus 3000

Domingo (22)

  • 12h: Jonabug

  • 12h: Flávia Durante

  • 12h45: Papisa

  • 12h45: Papangu

  • 13h: Entropia

  • 13h40: Nina Maia

  • 14h: Analu

  • 14h45: Mundo Livre S/A

  • 14h45: Balu Brigada

  • 15h15: Alírio

  • 15h50: Royel Otis

  • 16h30: Idlibra

  • 16h55: DJO

  • 16h55: Oruã

  • 17h45: Zopelar

  • 18h: Addison Rae

  • 19h: R.Ö.Z.

  • 19h05: FBC

  • 20h10: Lorde

  • 20h15: ¥UUK€ ¥UK1MATSU

  • 21h30: Tyler, The Creator

  • 21h30: Katseye

  • 21h45: Peggy Gou

Após o fim do festival, os fãs já podem garantir seus bilhetes para a edição do Lollapalooza que acontecerá em 2027, pois já na próxima terça-feira (24/3), os ingressos Lolla Lovers 2027 começam a ser vendidos para clientes Bradesco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Estado de Minas

