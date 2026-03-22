Cancelada no sábado, peça de Denise Fraga terá sessão hoje no Sesiminas

Cancelado ontem (21/3) por conta do temporal que tomou Belo Horizonte na parte da tarde, o espetáculo “Eu de você”, com Denise Fraga, será realizado normalmente neste domingo (22/3), às 19h, no Teatro Sesiminas.

A sessão de sábado não foi realizada por questões de segurança, já que as fortes chuvas molharam o palco e os equipamentos. Os ingressos adquiridos serão devolvidos pelo Sympla. Com o imbróglio já resolvido, a apresentação de hoje, esgotada, está mantida.

Montagem de abertura da temporada 2026 do Festival Sesi em Cena, “Eu de você” é uma criação coletiva da atriz, o produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça. No palco, Denise mostra histórias reais costuradas com pérolas da literatura e da música.

Embora seja um solo, a atriz estará acompanhada de personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner.

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“Contando histórias reais, rompendo a fronteira entre palco e plateia, fato e ficção, pedaços de vida embalados pela arte, pretendendo ampliar o nosso teatro para uma real experiência de empatia”, afirma Denise, que interpreta canções como “Suspicious minds” (Elvis Presley) e “Yolanda” (Chico Buarque e Pablo Milanez).