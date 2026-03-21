Velório de Juca de Oliveira reúne artistas e familiares em São Paulo

O corpo do ator Juca de Oliveira é velado na Funeral Home em São Paulo neste sábado (21/3). O ator e dramaturgo morreu na madrugada de hoje, aos 91 anos. O sepultamento está previsto para domingo (22/3) no Cemitério do Araçá, também na capital paulista.

A família e amigos, incluindo personalidades do meio artístico, compareceram ao velório para prestar homenagem ao artista. Em nota divulgada neste sábado, a equipe de Juca destacou que "sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira" e agradeceu as manifestações de carinho recebidas.

Internação e estado de saúde

Juca havia sido hospitalizado na sexta-feira, 13 de março, na UTI cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, com um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica. Nos últimos dias, seu estado era considerado delicado. Ele deixa uma filha, Isabella Faro de Oliveira, fruto do casamento com a musicista Maria Luiza de Faro Santos.

A trajetória do artista atravessou o teatro, o cinema e a televisão. Formado pela Escola de Arte Dramática, Juca iniciou sua carreira no Teatro Brasileiro de Comédia e estreou como protagonista em "A semente", peça de Gianfrancesco Guarnieri, em 1961. Na TV, ficou marcado na memória do público pelo papel do médico Dr. Albieri em "O clone", novela exibida pela Globo em 2001.

Além da atuação, Juca se destacou como autor e diretor teatral e era membro da Academia Paulista de Letras.

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