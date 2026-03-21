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LUTO NO TEATRO E NA TV

Velório de Juca de Oliveira reúne artistas e familiares em São Paulo

Ator morreu na madrugada deste sábado (21/3) aos 91 anos, após internação com quadro de pneumonia e problemas cardíacos; enterro será amanhã

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Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
21/03/2026 18:00

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Velório de Juca de Oliveira reúne famosos e familiares em São Paulo
Velório de Juca de Oliveira reúne artistas e familiares em São Paulo, neste sábado (21/3) crédito: Tupi

O corpo do ator Juca de Oliveira é velado na Funeral Home em São Paulo neste sábado (21/3). O ator e dramaturgo morreu na madrugada de hoje, aos 91 anos. O sepultamento está previsto para domingo (22/3) no Cemitério do Araçá, também na capital paulista.

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A família e amigos, incluindo personalidades do meio artístico, compareceram ao velório para prestar homenagem ao artista. Em nota divulgada neste sábado, a equipe de Juca destacou que "sua atuação sempre foi pautada pelo rigor artístico e pelo compromisso com a cultura brasileira" e agradeceu as manifestações de carinho recebidas.

Internação e estado de saúde

Juca havia sido hospitalizado na sexta-feira, 13 de março, na UTI cardíaca do Hospital Sírio-Libanês, com um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica. Nos últimos dias, seu estado era considerado delicado. Ele deixa uma filha, Isabella Faro de Oliveira, fruto do casamento com a musicista Maria Luiza de Faro Santos.

A trajetória do artista atravessou o teatro, o cinema e a televisão. Formado pela Escola de Arte Dramática, Juca iniciou sua carreira no Teatro Brasileiro de Comédia e estreou como protagonista em "A semente", peça de Gianfrancesco Guarnieri, em 1961. Na TV, ficou marcado na memória do público pelo papel do médico Dr. Albieri em "O clone", novela exibida pela Globo em 2001.

Além da atuação, Juca se destacou como autor e diretor teatral e era membro da Academia Paulista de Letras.

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Juca na gravação da minissérie
Juca na gravação da minissérie "Mad Maria", de 2005 Renato Rocha Miranda/Tv Globo
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça
Juca de Oliveira, a atriz Suzy Rego e o ator Cassiano Ricardo numa cena da peça "Caixa dois", em 1997 Sergio Ishikata/Divulgação
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela
Comemoração do aniversário da atriz Giovanna Antonelli durante a gravação da novela "O clone" João Miguel Junior/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001-Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira e Nivea Maria na gravação da novela ''O clone'', de 2001 Marcio Mercante/Ag. O Dia/Divulgação
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção
Juca de Oliveira autografa livro no lançamento da coleção "Teatro Brasileiro", no Palácio das Artes, em BH, em dezembro de 2002 Cristina Horta/EM/D.A Press- 3/12/2002
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Juca de Oliveira e Fernanda Montenegro na minissérie "Queridos amigos", de 2008 Rocha Miranda/Divulgação/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago-Renato Rocha Miranda/TV Globo
Na novela Avenida Brasil (2012), Juca de Oliveira interpretou Santiago Renato Rocha Miranda/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013)-Matheus Cabral/TV Globo
Laura Cardoso e Juca de Oliveira nas gravações de Flor do Caribe (2013) Matheus Cabral/TV Globo
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela-Sergio Andrade/Divulgação
Juca no programa de entrevistas da jornalista e atriz Marília Gabriela Sergio Andrade/Divulgação
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie
Juca de Oliveira em Diamantina durante as gravações da minissérie "A cura", em 2010 Alex Carvalho/TV Globo
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça
Juca de Oliveira como Napoleão, na peça "Os experientes" Jairo Goldflus/TV Globo/Divulgação
Juca de Oliveira no monólogo
Juca de Oliveira no monólogo "Rei Lear", em março de 2016 João Caldas/Divulgação
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV
Juca de Oliveira e Marieta Severo, durante participação na série de TV "A grande família", em 2012 Matheus Cabral/TV Globo
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016-Helvécio Carlos/EM/D.A Press
Pedro Paulo Cava e Juca de Oliveira no Teatro Sesiminas, em BH, em 2016 Helvécio Carlos/EM/D.A Press

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