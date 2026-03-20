'Eu não envelheço. Eu evoluo', escreveu Chuck Norris em última publicação

Chuck Norris fez sua última publicação nas redes sociais 10 dias antes de morrer. Na ocasião, o lendário ator estava festejando seu 86º aniversário.

"Eu não envelheço. Eu evoluo. Hoje completo 86 anos! Nada como um pouco de diversão num dia ensolarado para fazer você se sentir jovem. Sou grato por mais um ano, pela boa saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo", escreveu ele no Instagram, na legenda de um vídeo em que aparece praticando boxe.

Norris completou o post com uma mensagem de agradecimento aos fãs. "Obrigado a todos por serem os melhores fãs do mundo. O apoio de vocês ao longo dos anos significou mais para mim do que podem imaginar. Que Deus os abençoe."

Ele morreu na manhã de ontem (19/3) no Havaí, conforme nota da família. "É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso amado Chuck Norris, ontem de manhã. Embora desejemos manter as circustâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz", diz o comunicado.



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