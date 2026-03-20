Quais os principais trabalhos de Chuck Norris no cinema e na TV

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator, produtor, roteirista e lutador de artes marciais Chuck Norris morreu nessa quinta-feira (19/3), conforme comunicado pela família na manhã desta sexta. Ele tinha sido internado um dia antes no Havaí, onde era dono de uma uma propriedade.

O ator construiu uma carreira marcada por filmes de ação, artes marciais e personagens durões que o transformaram em um ícone da cultura pop.

Norris serviu à Força Aérea dos Estados Unidos entre 1958 e 1962, portanto, antes de entrar para o cinema. Ele também fez carreira nas artes marciais, acumulando prêmios e títulos.

Norris ganhou projeção internacional em 1972 ao contracenar com Bruce Lee em “O voo do dragão”. A luta entre os dois, ambientada no Coliseu de Roma, tornou-se uma das cenas mais icônicas do cinema de artes marciais.

Nos anos seguintes, ele consolidou sua imagem com filmes como "Força destruidora" e "O octógono”, nos quais já aparecia como protagonista e coreógrafo de cenas de luta.

A década de 1980 marcou o auge de Chuck Norris em Hollywood, especialmente como principal estrela da produtora Cannon. Ele protagonizou sucessos como “Braddock - o super comando” 1, 2 e 3, além de “Invasão USA” e “A força Delta”.

Nesses filmes, Norris interpretava heróis solitários, militares ou agentes que enfrentavam inimigos com força física e senso de justiça, estilo que se tornaria sua marca registrada. Outros títulos importantes desse período são “Código do silêncio” e “McQuade, o lobo solitário”.

Nos anos 1990, Norris alcançou um novo patamar de popularidade ao estrelar a série “Walker, Texas Ranger”. Exibida entre 1993 e 2001, a produção teve quase 200 episódios e consolidou o ator como um rosto familiar também na TV. Na série, ele interpretava o ranger Cordell Walker, um policial que combatia o crime no Texas usando habilidades de artes marciais e valores morais rígidos.

Após o auge, Norris reduziu o ritmo de trabalho, mas continuou fazendo participações pontuais. Um de seus retornos mais lembrados foi em “Os Mercenários 2”, ao lado de outros ícones do cinema de ação.

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