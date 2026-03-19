Ator Juca de Oliveira está internado na UTI em estado delicado de saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator, autor e diretor de teatro Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva cardíaca do hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira (13/3), segundo informações de sua assessoria de imprensa.



Com 91 anos de idade, Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira (16/3) e está em estado delicado de saúde, causado por uma pneumonia e por uma condição cardiologica, de acordo com o comunicado divulgado nesta quinta.



Um dos principais atores brasileiros, o paulistano tem mais de 40 anos de carreira e dezenas de trabalhos na televisão, cinema e teatro. Ele interpretou, por exemplo, um médico geneticista na novela "O Clone", de Gloria Perez.



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Apesar de vinculado à televisão, Oliveira já disse que o teatro, no qual começou nos anos 1950, é a sua verdadeira paixão artística. Ele escreveu e protagonizou peças que tiveram grande repercussão, como "Qualquer Gato Vira-Lata Tem Uma Vida Sexual Mais Sadia Que a Nossa" e "Rei Lear".